《奇皇后》朱鎮模遭黑客盜手機資料　多位韓星用同款電話亦被勒索

曾出演韓劇《奇皇后》、《暴瘋刑警2》和《Big Issue》等韓劇的45歲男演員朱鎮模，日前通過所屬公司Sim娛樂表示手機遭黑客入侵，被威脅會向傳媒公開其個人資料兼勒索，事件引起關注。今天（8日）韓國傳媒《Dispatch》報道原來已有多位韓星中招，只因大家用了同牌子的手機。

日前（7日）朱鎮模手機中，與其他演員的私人對話流出，隨即所屬公司即發表聲明指，朱鎮模手機慘被黑客入侵，並威脅要向外公開當中的私人資料。由於朱鎮模沒有理會黑客的勒索要求，因此部分資料流出，公司已表明將透過法律途徑追究。今天《Dispatch》獨家報道，除了朱鎮模外，另外亦最少兩名演員、一名偶像、一名導演及一名有名主廚受到同樣的威脅。報道講到黑客會以藝人的照片或訊息紀錄等，勒索對方5千萬（約33萬港元）至1億韓元（約66萬港元）不等，甚至最高涉及10億韓元（約660萬港元）。

《Dispatch》報道包括朱鎮模在內，多位韓國藝人被黑客入侵手機。（Viu《K1頭條》）

按圖睇黑客的犯案手法：

所有受害明星同用Samsung系列手機

黑客與藝人聯絡時，通常會付上數張預覽圖，增強可信性。據悉已有偶像歌手曾向黑客交出金錢，但仍非常擔心私人資料會被公開。根據《Dispatch》的訪問及調查發現，所有受害明星都是Samsung Galaxy S系列的用家，透過複製三星雲端內儲存的資料再從中偷走，因此所有用家亦可能是黑客的潛在目標。報道亦講到，根據黑客的對話和手法，發現他們的韓文不太純熟，使用的語法及詞彙亦相當不常見，猜測或有可能是外國的黑客集團。

朱鎮模因沒有理會黑客的勒索，而令私人短訊紀錄被公開。（OSEN）