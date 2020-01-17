林允前度宋威龍爆新戀情　孖00後模特兒車內疑激吻

內地人氣小鮮肉宋威龍外形出眾擁有185CM高挑身材，出道只有短短四年多的時間就已經坐擁超過700萬的粉絲，人氣可以話相當高。不過伴隨著高人氣自然一舉一動都被受關注，近日他就被內地媒體影到同00後模特兒趙佳麗舉止親密，並先後進入同一車輛中，疑似戀情曝光令他登上微博熱搜廣受討論。

宋威龍的外形非常出眾。（宋威龍微博圖片）

據內地媒體指出宋威龍同趙佳麗齊齊戴情侶帽現身大連，並先後共同進入同一輛座駕，在等待助理的過程中並疑似在車中熱吻。隨後二人在路邊落車之後，女方就非常細心地替男方的衣服拉上拉鏈，之後手挽手走進一間影印店辦理事情，二人的行為就好似熱戀中的情侶般非常甜蜜，正因為如此外界就猜測二人應該在戀愛中。另外，有指他們是齊齊去完日本之旅後共同返回大連的，而翻查宋威龍的微博他近日的確是去了日本，並拍下了許多生活時尚的照片，未知是否趙佳麗幫他拍攝的呢？

宋威龍同趙佳麗疑似戀愛Ing中。（迷妹追劇吐嘈日常微博圖片）

事實上宋威龍是隔了三年之後再傳出戀愛消息，在2017年的時候他是同「星女郎」林允相戀的。不過據指他同林允分手一事是「見光死」導致，因為在他們約會的時候被民眾目擊到，此後二人疑似戀愛一事就在網上傳得沸騰。但過了不久二人就齊齊發出聲明公開的確嘗試交往，不過最後因為多種原因導致決定和平分手，不禁令人覺得他們是不想影響人氣而作出如此決定。

林允同宋威龍拍過拖。（林允微博圖片）

宋威龍是由模特兒出身，目前是金牌監製于正的旗下藝人，主要在影視圈發展前途非常光明。而內地新生代模特兒趙佳麗因為擁有一張清冷英氣面孔與175CM高挑身材，令她極速地在模特兒成為寵兒，17歲就行Prada show 2018年就行LOUIS VUITTON Show，是00後首位登上國際品牌行Show的模特兒。無論是冷艷美﹑古典美等她都能輕鬆駕馭，百變的魅力被看好能成為知名超模。

趙佳麗是模特兒圈的新寵兒。（趙佳麗微博圖片）