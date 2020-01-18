Rihanna與億萬男友Hassan Jameel分手　粉絲歡呼：新專輯在望！

31歲美國樂壇天后Rihanna自從涉足時尚產業之後便一發不可收拾，由與運動品牌PUMA的聯乘系列PUMA x Fenty，到自己創立的化妝品牌Fenty Beauty，再到奢侈品牌FENTY，Rihanna在時尚美妝方面風生水起，賺得盆滿缽滿，去年6月憑藉6億美元（約47億港元）成為「全球最富有的女歌手」。

可惜「事業得意，情場失意」，日前有外媒證實Rihanna與交往近3年的沙特阿拉伯「億萬富翁」Hassan Jameel分手。兩人在2017年被影到於西班牙熱戀，之後一起在洛杉磯看籃球比賽，但一直以來Rihanna都非常低調，直到去年才公開認愛。

她曾在接受雜誌《Interview》訪問時坦言，「我開始了一段新的戀情，這對我很重要。譬如我要為它空出時間，就好似我培育我的事業一樣，我也需要培育這一點。」而在與美版《VOGUE》主編Anna Wintour拍攝的短片《Go Ask Anna》中，當Anna問起Rihanna是否打算在不久的將來生BB時，Rihanna腼腆地答道：「我還沒有考慮，交給上帝決定吧」，但言語間卻是充滿甜蜜。

Rihanna的音樂事業有所擱置，久久未有新歌發布。（GettyImages）

有趣的是，一班粉絲對於這個消息並未感到惋惜，反而有些開心：「太好了！我不想那個男人綁住我的baby」、「我們終於可以迎來新專輯」、「謝天謝地，真是個好消息，我的baby又單身了」等。

Hassan Jameel來自沙特阿拉伯，身高182cm，是「Abdul Latif Jameel」的繼承人，身家超過15億美元（約117.6億港元）。（Wikipedia）