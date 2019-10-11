Rihanna首認戀上中東百億身家男友Hassan　網友：有錢人終成眷屬

美國樂壇天后Rihanna今年6月憑藉6億美元（約47億港元）成為「全球最富有的女歌手」，儘管在音樂事業風生水起，但她的大部分收入卻來自與世界最大的法國奢侈品巨頭LVMH共同擁有的化妝品品牌「Fenty Beauty」，令她在時尚界與美妝界也擁有一席之地。

近日，Rihanna登上美版《VOGUE》11月封面，接受訪問之餘還與主編Anna Wintour拍攝了短片《Go Ask Anna》，訪問中更首度認愛與男友Hassan Jameel的戀情，坦承兩人已交往了很長一段時間，而且進展順利，感情穩定，讓她很開心。

Rihanna身穿自己設計的服裝登上美版《VOGUE》11月封面，該服裝亦來自她本人創立的品牌「Fenty」。（Instagram@badgalriri）

同時，Anna在短片中問及Rihanna在不久的將來是否想生BB，她腼腆的回答到：「我還沒有考慮，交給上帝決定吧。」隨即笑言這個訪問之後，自己很期待各種有關懷孕的謠言。Rihanna在今年5月創立了全新奢侈品牌「Fenty」，產品包括高級成衣、鞋子、配飾、珠寶等，因此她表示，如果結婚，婚紗將由自己與「海盜爺」英國設計師John Galliano合作設計，Rihanna出道初期已與他相識，二人分屬好友。不過，在講到出新專輯時，Rihanna則表示尚未決定時間，令不少粉絲感到失望。

英國鬼才設計師John Galliano，人稱海盜爺，是品牌Maison Margiela創意總監。（GettyImages）

Rihanna與男友Hassan Jameel早在2017年6月就被爆出戀情，至今已經兩年幾。Hassan Jameel來自沙特阿拉伯，與Rihanna同於1988年出生，身高182cm，是「Abdul Latif Jameel」的繼承人，手執豐田汽車（Toyota）中東地區代理權，身價超過15億美元（約117.6億港元），家族公司淨資產總額高達22億美元（約172.5億港元），是一位名副其實的「億萬富翁」。網友們祝福Rihanna之餘，都紛紛感歎：「有錢人終成眷屬」、「女神這麼有錢了還找阿拉伯富豪」、「富商與富婆」等。