【蝙蝠俠】天后Rihanna超想拍超級英雄片　首度回應出演毒藤女

DCEU（DC擴展宇宙）會陸續推出一連串電影，當中包括《神奇女俠2》、《Birds of Prey》（猛禽小隊）、新版《自殺特工》（Suicide Squad）和新版《蝙蝠俠》（The Batman）。在新版《自殺特工》中，昨日（14日）導演James Gunn已經公開了最新名單，不過在新版《蝙蝠俠》中只知道由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）出演，其他反派一直是個謎，近日有關事主天后級女歌手Rihanna都對反派「毒藤女」作出回應！

近日不斷有消息指Rihanna將會出演「毒藤女」一角。（Rihanna Twitter圖片）

早前有指DC和導演Matt Reeves有意找天后級女歌手Rihanna出演女反派「毒藤女」（Poison Ivy）一角，外媒Entertainment Tonight向Rihanna求證該傳言的真偽，她先回應早前在個人Twitter上傳的黑色新靴影片跟「毒藤女」無關，不過自己真的對於「毒藤女」的確有很大的執迷，又指自己染紅頭髮是因為初代「毒藤女」奧瑪花曼（Uma Thurman）。

Rihanna為了「毒藤女」一角更染成紅髮。（Rihanna Twitter圖片）

繼早前影帝人馬艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）自薦要加盟《蝙蝠俠》想做反派「謎語人」（Riddler）後，當問到Rihanna有關出演「毒藤女」一角時，她同樣鬆口主動向DC招手：「你知道嗎？其實他們還沒有打電話給我。但要是他們打來了，我會非常樂意一試，因為在我的生命裡，我真的很喜歡「毒藤女」，甚至為萬聖節準備了一年，我意思就來吧！」相信DC要跟Rihanna合作應該不算是難事。

「毒藤女」由誰來演出暫時仍是未知知數。（DC Comics)

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