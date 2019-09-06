Rihanna加入DC演最美反派毒藤女　粉絲竟然覺得不滿

DC於2016年推出電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad），雖然觀眾口碑評論兩極，但票房不俗。當中飾演小丑女的瑪歌羅比（Margot Robbie）更憑這個角色紅遍全球。 電影的續集將會在下年上映，近日更有指角色「毒藤女」將會由天后級歌手Rihanna演出，消息一傳出即引來熱議。

2016年推出電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad），雖然觀眾口碑評論兩極，但票房不俗，續集將會在下年上映，不過角色就幾乎大換血。（劇照）

《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）雖然票房不錯，但當時亦有收到不少影迷狠批，DC為了挽回劣勢，續集招攬MARVEL《銀河守護隊》的導演James Gunn過檔，除了在第一集爆紅的小丑女的瑪歌羅比，其他角色包括小丑都要轉人，直頭來個大換血。

除了在第一集爆紅的小丑女的瑪歌羅比，其他角色包括小丑都要轉人。(劇照)

近日就傳出「毒藤女」（Poison Ivy）將由女星Rihanna飾演，據外國媒體報道，DC有意找Rihanna出演這個反派角色，消息人士，指，「這位歌手是在公司內部名單入面，但目前未知是否已有正式的報價。」

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粉絲不滿Rihanna演毒藤女

消息一傳出，即引來不少影迷熱烈討論，有粉絲表示好期待，但是竟然也有人表達不滿。事關近年Rihanna似乎更專注在發展她的副業，單靠化妝品「Fenty Beauty」品牌，就賺了6億美元，（約47億港元）。有歌迷就慨嘆，Rihanna近年專心做生意，現在又轉去拍戲等她再出新歌，真的等到頸都長。