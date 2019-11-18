少女時代太妍、Jessica、辛睿恩撞衫不尷尬　一條長裙三種穿法

韓星從來都不怕撞衫，同一套衣服配合不同妝髮及配搭，不同人往往都能穿出不一樣的感覺。近日少女時代太妍、前隊友Jessica和被稱為「秀智接班人」的新人演員辛睿恩不約而同穿上同一連身裙，帶出三種截然不同的感覺外，原來更是出自大眾品牌H&M。

太妍、Jessica和辛睿恩身穿的復古粉紅色背心長裙，5層的蛋糕型裙擺給人浪漫高貴的感覺，而腰間的蝴蝶結裝飾則增添了一點可愛感。連身裙乍看相當昂貴，可是它原來出自時裝品牌H&M的「CONSCIOUS EXCLUSIVE」系列，定價1790元港幣，香港分店亦有出售。太妍於雜誌《COSMOPOLITAN》的拍攝中，以灰色西裝外套及黑色短靴作為配搭，即使穿上女人味重的長裙也不失一點女生的帥氣。太妍以最基本的穿法取勝，上半身的開胸設計隱若曬出好身材外，加上背後的大露背設計，可說是性感指數爆錶！

Jessica、少女時代太妍和辛睿恩不約而同穿上同一連身裙。（IG/@jessica.syj、COSMOPOLITAN、topstarnews）

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復古粉紅色背心長裙來自H&M，香港亦有出售。（H&M）

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相反Jessica和辛睿恩則在背心長裙內，分別加上白色高領上衣及同色系雪紡上衣作配搭，反而卻多了一份輕便感。雖然Jessica今年已經30歲，可是綁起馬尾，穿上高筒波鞋後，長裙不會變得累贅外，顯得她的一身造型更為活潑可愛。而1998年生的辛睿恩則選擇了最簡單的白色高跟鞋，以及Tone On Tone的穿搭方式，成功突顯她的少女味外也被韓國傳媒形容「迪士尼公主一樣」。一條長裙三個配搭，對穿搭有研究的讀者又會更喜歡哪一位女藝人的造型呢？

Jessica綁起馬尾後，顯得相當年輕。（IG/@jessica_syj）

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