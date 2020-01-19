傳畢彼特與珍妮花安妮絲頓已於墨西哥再婚　U2歌聲中共舞場面感人

畢彼特（Brad Pitt）與珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）在金球獎頒獎典禮（Golden Globe Awards）的友善互動後，歐美八卦雜誌都迫不及待搶著宣布他們復合，而且每一家的進度都不一樣。 繼被傳過已經準備同居、在墨西哥密會後，本周最新《OK！》雜誌指畢珍已經得到畢祖親生子女的祝福，讓安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）大為惱火，《NW》雜誌則稱畢珍已在墨西哥結婚，婚禮上珍妮花流下感動的眼淚。

到底畢彼特與珍妮花安妮絲頓是否真的復合？兩人至今對外都否認，只表示彼此已經恢復友誼，可是八卦雜誌才不甘心就此止步，彷彿非把他們寫到真的舊情復燃才行。

《OK！》描述畢彼特安排珍妮花安妮絲頓和他與安祖蓮娜祖莉所生的希洛、諾克斯、薇薇安見面，珍妮花本來很緊張，孩子們其實聽過不少關於她的事，很期待能見到她本人，她也努力散發親和力，讓孩子們都喜歡上她。《OK！》甚至指希洛對珍妮花說道：「爸爸跟妳在一起，看起來好像很快樂。」讓無意間聽到這句的畢彼特彼特掉下眼淚，最後大家互相擁抱，布萊德在珍妮花的耳邊說道：「現在的感覺，我們終於是一個家庭了。」

《OK！》雜誌指畢珍已經得到布祖親生子女的祝福，讓安祖蓮娜祖莉大為惱火。（Gettyimages/VCG)

《NW》的報道也充滿不少浪漫愛情劇的氛圍，指畢彼特費心設計，讓珍妮花與友人們前往墨西哥度假時，得到意外的驚喜，當珍妮花在婚禮上說了「我願意」，畢彼特立刻表示，這一次兩人不會再分開，會相守到永遠，接著兩人在U2樂團《最甜蜜的事》（Sweetest Thing）歌聲中於月光下共舞，珍妮花感動到紅了眼眶。

《OK！》和《NW》都在封面上打出標題強調「是真的」，卻都沒有獲當事人承認，畢彼特珍妮花在金球獎後已經昭告媒體，彼此並未再次交往，沒有浪漫的火花，八卦雜誌仍不肯放過，甚至不顧某些事實還硬作故仔，像是畢彼特安祖蓮娜祖莉離婚都沒正式生效，怎麼可能再婚？也難怪他在金球獎頒獎典禮上要拿自己的感情生活自我解嘲。

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