星際任務影評：向寇比力克2001太空漫遊的致敬　畢彼特獨腳戲精彩

在浩瀚的宇宙之中，太空科幻（災難）是電影時常探討的命題。除了送主人公去一趟「受困」並「自我放逐」的洗禮，過程中的孤寂與命題是共同的，舉凡艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）的《引力邊緣》（Gravity）、列尼史葛（Ridley Scott）的《火星任務》（The Martian），抑或是岩士唐傳記《登月第一人》（First Man），《星際任務》（Ad Astra）亦與前幾部作品有着相同的主題、形式與角色的試煉，不過也相對來得內斂且安靜許多，期待《星》是部緊湊的太空電影？只能說它是不疾不徐，要歸類於哪個範疇？儼然是劇情片的部份。 文：杜麥特 Matt／影劇業餘觀察團

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很多人把本片跟去年的《登月第一人》做比較，兩部電影在運鏡與形式上的確有相似之處。不過個人認為傳記題材的《登》片，與《星際任務》的虛構故事架構使兩者是無法比擬的。有一部份是主題上相異，一部份是其真實性，但兩者皆通的命題，無疑是從「人」這方面的哲學思辨來作探究，前者亦為真實偉人的內心自我深究，後者則踏上了一場尋父探索之旅、呢喃般的自我敘述，兩者始終是孤獨一人面對自我內心。

很多人把《星際任務》跟去年的《登月第一人》做比較，惟後者根據第一位登陸月球的太空人岩士唐之真人真事改編，屬傳記電影（《登月第一人》官方宣傳海報）

本片的主題上是一趟千里尋父之旅，但在意義上個人認為「親情」並非全片的主要情感，而是次要的。主角Roy（畢彼特飾）的主要目的是找到困在海王星上的父親（湯美李鍾斯飾），次要的試煉則是一趟檢視自我的旅途，在無盡的太空，人類是多麼的「渺小」，太空人之所以「偉大」，在於他們的膽識，前人岩士唐（Armstrong）成為登陸月球的第一人，來者們除了嘗試打破人類的存在主義框架，也試着成為一名生存者。

困在海王星上的父親（湯美李鍾斯飾）（《星際任務》劇照）

與其將本片拿來與《登》的高層次與傳記片來比較，抑或是基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《星際啟示錄》（Interstellar）富有哲學性的思辨將其混為一談，《星際任務》所深究的元素及命題是非常純粹的，相對是由外而內的角色內心辯證，特別是透過雕塑演員的臉部表情（特寫）及肢體語言。為何演員表現這點會如此成功，導演的選角是一大功臣，特別是導演網羅畢彼特（Brad Pitt）這位戲路極廣的男演員——在大衛芬查（David Fincher）鏡下的癲狂異色、史提芬史匹堡（Steven Soderbergh）與昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）鏡下的風流瀟灑，抑或是泰倫斯馬力克(Terrence Malick)鏡下的內斂，畢彼特這次的演出顯然是偏向內斂。

畢彼特這次的演出顯然是偏向內斂。（《星際任務》劇照）

倘若要抱持着純以太空為背景的商業電影來看，老實說《星際任務》會讓你感到昏昏欲睡，這不是一部典型且緊湊的太空電影，而是一部與「與自己的沉痛對話」的作品，乍看之下調性偏文藝，但是箇中所要傳達的訊息是值得觀眾細心挖掘並且回味的；片中有許多的段落與調度，個人認為有致敬寇比力克（Stanley Kubrick）的《2001太空漫遊》，有趣的是，兩片都有靈長類人猿的段落，雖說兩者所想表達的意思不同。

【本文獲「影劇業餘觀察團」授權轉載。】