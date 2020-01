【金球獎2020】畢彼特憑《從前，有個荷里活》　25年後再奪男配角

第77屆金球獎在香港時間今早(1月6日)舉行,最佳電影男、女配角競爭非常激烈,最終分別由畢彼特及Laura Dern奪得。

畢彼特憑《從前,有個荷里活》勇奪男配角獎。(網上擷圖)

今年最佳電影男配角的競爭非常激烈,入圍名單包括在《A Beautiful Day in the Neighborhood》中飾演Fred Rogers的湯漢斯(Tom Hanks)、在《教廷白煙》(The Two Popes)中飾演本篤十六世的安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)、在《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)中飾演Cliff Booth的畢彼特(Brad Pitt)及在《愛爾蘭人》中分別飾演Jimmy Hoffa及Russell Bufalino的阿爾柏仙奴(Al Pacino)和Joe Pesci。

最終,由畢彼特憑《從前,有個荷里活》奪得最佳電影男配角獎。他對於能獲獎感到難以置信,並稱「真是糟糕!」之後畢彼特感謝導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)及戲中拍擋里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio),及其作品《鐵達尼號》。最後,畢彼特笑稱:「我想帶我媽媽來,但是站在我旁邊的任何女人,他們都說我要跟她約會,這樣會很尷尬。」

至於最佳電影女配角的競爭同樣非常激烈,入圍名單包括在《李察朱維爾:驚世疑案》(Richard Jewell)中飾演Bobi Jewell的嘉菲比絲、在《豔舞大盜》(Hustlers)中飾演Ramona Vega的珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)、在《婚姻故事》(Marriage Story)中飾演Nora Fanshaw的Laura Dern、在《The Report》中飾演Dianne Feinstein的Annette Bening及在《爆炸性醜聞》(Bombshell)中飾演Kayla Pospisil的瑪歌羅比(Margot Robbie)。

Laura Dern憑《婚姻故事》奪得最佳電影女配角獎。(網上擷圖)

最終,由Laura Dern憑《婚姻故事》奪得最佳電影女配角獎。她從Gwyneth Paltrow手上獲取女配角獎是稱:「我們渴望為你們服務,樂意為無聲者發聲。」她最後還笑稱:「我要做的是,幫離婚律師發聲。」她最後笑指,她致謝辭太長,要延遲了。