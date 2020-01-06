【金球獎2020】畢彼特憑《從前，有個荷里活》　25年後再奪男配角

第77屆金球獎在香港時間今早（1月6日）舉行，最佳電影男、女配角競爭非常激烈，最終分別由畢彼特及Laura Dern奪得。

畢彼特憑《從前，有個荷里活》勇奪男配角獎。（網上擷圖）

今年最佳電影男配角的競爭非常激烈，入圍名單包括在《A Beautiful Day in the Neighborhood》中飾演Fred Rogers的湯漢斯（Tom Hanks）、在《教廷白煙》（The Two Popes）中飾演本篤十六世的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、在《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）中飾演Cliff Booth的畢彼特（Brad Pitt）及在《愛爾蘭人》中分別飾演Jimmy Hoffa及Russell Bufalino的阿爾柏仙奴（Al Pacino）和Joe Pesci。

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最終，由畢彼特憑《從前，有個荷里活》奪得最佳電影男配角獎。他對於能獲獎感到難以置信，並稱「真是糟糕！」之後畢彼特感謝導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）及戲中拍擋里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），及其作品《鐵達尼號》。最後，畢彼特笑稱：「我想帶我媽媽來，但是站在我旁邊的任何女人，他們都說我要跟她約會，這樣會很尷尬。」

畢彼特憑《從前，有個荷里活》勇奪男配角獎。（網上擷圖）

至於最佳電影女配角的競爭同樣非常激烈，入圍名單包括在《李察朱維爾：驚世疑案》（Richard Jewell）中飾演Bobi Jewell的嘉菲比絲、在《豔舞大盜》（Hustlers）中飾演Ramona Vega的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、在《婚姻故事》（Marriage Story）中飾演Nora Fanshaw的Laura Dern、在《The Report》中飾演Dianne Feinstein的Annette Bening及在《爆炸性醜聞》（Bombshell）中飾演Kayla Pospisil的瑪歌羅比（Margot Robbie）。

Laura Dern憑《婚姻故事》奪得最佳電影女配角獎。（網上擷圖）

最終，由Laura Dern憑《婚姻故事》奪得最佳電影女配角獎。她從Gwyneth Paltrow手上獲取女配角獎是稱：「我們渴望為你們服務，樂意為無聲者發聲。」她最後還笑稱：「我要做的是，幫離婚律師發聲。」她最後笑指，她致謝辭太長，要延遲了。