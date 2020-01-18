謝和弦向新歡求婚成功　寫歌大罵老婆：最後悔的事就是娶了妳

台灣男歌手謝和弦（Chord）去年年底被混血太太Keanna舉報吸食大麻而被捕，二人因此而鬧翻。謝和弦竟隨即高調認愛新歡莉婭，Keanna日前出招反擊，控告謝和弦和莉婭侵害配偶權並要求索償420萬元台幣。今日（18/1），謝和弦向媒體透露已向法院使用「特急件」申請離婚，希望以最快的速度與Keanna撇清關係。同時，謝和弦自爆已向莉婭求婚成功，預計年後與Keanna離婚就會立即迎娶莉婭。

謝和弦與混血太太Keanna鬧翻。（IG/ @keanna_taiyh）

謝和弦和Keanna之間的關係徹底破裂：

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謝和弦在自己的YouTube頻道上載了一條名為「訴請離婚囉」的影片，影片的開頭是他和Keanna的通訊記錄，似乎二人在電話中吵起來，謝和弦激動大罵對方：「我不是妳老公，永遠都不會再是，永遠恨妳入骨，謝謝妳逼死我，再見。」看來他們的關係已徹底破裂。接着，謝和弦便曬出與莉婭的甜蜜對話，莉婭傳了由網絡歌手改編謝和弦寫給Keanna的定情曲《謝謝妳愛我》，並對他說：「你很勇敢。」謝和弦回應：「妳也很勇敢，所以我這麼愛妳。」並肉麻地說：「就算全世界與我們為敵，我還是會拚命保護妳。」莉婭非常感動：「謝謝你愛我，一大早不可以太催淚，我很愛哭。身分證ID給你簽名。」最後，謝和弦表示：「和我簽下神聖的契約吧！」

逐格睇謝和弦與Keanna和莉婭的對話內容：

謝和弦高調認愛莉婭。（IG/ @liyacheee）

點撃睇更多莉婭靚相：

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謝和弦更寫了一首名為《給前妻的歌》大罵老婆Keanna：

從妳舉報我抽大麻的那天起

我們的婚姻早已被妳判了死刑

謝謝妳逼得我再也不想愛妳

這輩子最後悔的事就是娶了妳

曾經還跟我一起抽大麻瘋狂做愛

妳怎麼好意思說自己有荷蘭血統

警察來的時候妳笑著要把我上銬

媒體到的時候妳哭了這是哪一招

不會生硬要牽拖厝邊根本公主病

我寧願當渣男也不願意跟妳相處

我不是妳老公頂多是妳的搖錢樹

別再像隻水蛭吸著不放有夠痛苦

浪費我的時間我的靈魂因妳而死

謝謝莉婭帶我逃離唾棄妳的墳墓

這輩子都不想再借給妳我的精子

謝謝妳一手促成我們離婚這條路

祝福妳再騙到比我寵妳的傻丈夫

全世界最醜陋的就是妳的假靈魂

永遠不想再見到妳妳不值得關注

繼續裝可憐吧難怪妳生不出孩子

Keanna一直都很想做媽媽，去年4月嘗試做試管嬰兒懷孕，可惜小產，同年11月11日確定懷孕，之後傳出流產消息，Keanna好友證實傳聞，「就算每天已經打3針的安胎針，還是無法留住小孩」，流產原因可能跟壓力太大，休息不足有關。Keanna兩度小產，未能達成做媽媽的心願，而丈夫竟在此時連番打擊自己，不僅向小三求婚，更寫歌臭罵自己「活該生不出孩子」。