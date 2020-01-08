謝和弦老婆打破沉默IG鬧爆小三　莉婭反擊暗示Keanna疑勾佬在先？

台灣男歌手謝和弦爆出吸食大麻案後，又牽扯出認愛「傻眼小三」莉婭。她向媒體透露自己曾遭性騷擾，是謝和弦出手相救，因此才視對方為恩人。儘管如此，莉婭仍被目擊與謝和弦公然牽手約會。日前（7日）謝和弦混血辣妻Keanna於IG開火，鬧爆莉婭想紅，靠痴謝和弦「潛規則」，還找媒體美化故事；沒想到「傻眼小三」也於IG發表限時動態，反擊：「明明就是妳先按讚了我前男友。」

謝和弦勾起了兩個女人爭奪他的戰火（IG@chord0415）

半個多月前的12月15日，Keanna才隔空溫情呼籲老公謝和弦正視自己的「躁鬱症」，沉默3星期卻不斷見到謝和弦與莉婭的放閃新聞，Keanna似乎認清事實，於IG表示：「現在謝和弦的行為不是發病，已經是個人的意識行為了且清楚知道自己在做什麽」。

Keanna又指控莉婭利用謝和弦在躁鬱症期間的「衝動性_行為」與「衝動_性行為」，還向媒體美化感謝和弦在她被性騷擾的時候幫她、保護她，「保護的方式是是跟我先生約住同一間房陪睡？都睡到要幫妳拍MV了呢～這不是想紅看人淺（潛）規則是什麼？」還附註阿嬤說過的：「說謊下地獄會被拔舌頭。希望是真的。」

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最後，Keanna還指稱：「因為目前只有妳被爆出來，畢竟其他女生們現在都避之不及也不敢聯絡，只剩下彼此，所以乾脆一起演出的好像認識很久感情深厚，其實11月底還在跟別的男生曖昧，跟我先生第一次見面也不過是12月4日的溫泉約炮」。

而「傻眼小三」莉婭稍早則於IG限時動態分享去年11月底吳是閎的歌曲「你不愛了嗎」，並寫道「被害妄想症...一切都是『妳不愛了嗎』這首歌惹的禍，全世界最傻眼的依舊是我...明明就是妳先暗讚了我前男友」，似乎從原本三角關係，又加碼成四角混戰，令人霧裡看花。

「傻眼小三」莉婭透過限時動態回擊，意外陷四角亂戰謎團。（IG@liyacheee）

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