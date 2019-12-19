遭謝和弦失控大罵「奶大又怎樣？」　身材姣好女記者爆紅成焦點

台灣男歌手謝和弦本月5日被老婆Keanna報警舉報他吸食大麻而被捕，他以3萬台幣保釋後，動怒控訴老婆有病，二人婚姻關係正式破裂，甚至火速宣布戀上女網紅，決意與已懷孕的Keanna離婚，成為「渣男」的代名詞。早前他被《壹電視》女記者黃玉蘭（花花）上前追訪時，突然情緒失控大罵對方「奶大又怎樣？」引起網民一片罵聲，而身材姣好的花花更因此被廣大民眾迅速起底，突然爆紅。

謝和弦本月5日被老婆Keanna報警舉報他吸食大麻而被捕，情緒開始失控。（Instagram：@chord0415）

二人婚姻關係正式破裂。（Instagram：@keanna_taiyh）

謝和弦於周一（16日）離開警署時被多個傳媒包圍追訪，《壹電視》的女記者花花問他：「你說你跟你老婆（Keanna）的小孩不是愛的結晶這個事情，為什麼會這樣子說啊？」謝和弦突然失控發怒，大聲呼喝對方：「我不想跟你說啦，你他X弄警察就是你啦，我不想跟你講話，我不想跟你講話，你是什麼妹？我不想跟你講話，你奶大又怎樣？」情緒暴走完後大力關上車門離開。

謝和弦於周一（16日）離開警署時被多個傳媒包圍追訪，情緒失控大罵花花「奶大又怎樣？」。（Facebook： HuaHua Huang）

黃玉蘭（花花）是台灣傳媒《壹電視》的記者。（Facebook： HuaHua Huang）

影片在網上流傳後，大批網民湧至花花的社交網站聲援她，她事後亦在Facebook發文感謝大家的關心。然而，事實上，謝和弦和她並不是第一次見面，而且事件發生前幾天甚至有講有笑，因此看見謝和弦突然情緒大變，花花表示相當奇怪：「想也沒想到，今天我們再度碰面，他竟突然朝著我沒來由飆罵，說我弄他，搞得我丈二金剛。也許他是把我，跟別的報導（道）撰寫者，搞混了；也或許，當下精神狀況不那麼好? 畢竟從上次的報導（道）到今天為止，中間我都沒有再採訪過他的事情，而且今天的訪問過程，他的情緒飄忽也著實讓各家媒體嚇了一跳。」

花花（左）表示事件發生的前幾天，謝和弦接受她訪問時甚至有講有笑。（Facebook： HuaHua Huang）

網民大讚花花身材很好。（Facebook：HuaHua Huang）

對於被批評胸大無腦，花花表示不能夠贊同，更批評對方是父權主義者：「他拿『奶大』來做文章，對我來說，也是一個沒什麼意義的命題。因為，以『奶大』作為一個批評的角度，只是一個父權主義者的角度、一個崇拜陽剛氣息的論述；對陰柔氣質無法認同的人，當然也會理所當然的以這樣的方式進行攻訐。畢竟，身材如何及如何展現，跟頭腦、工作能力，實在沒什麼太大關聯性。」

花花Facebook全文：

首先，先感謝事發後，大家的關心。

因為太多人關懷小妹，小妹決定統一在這邊表達我的立場。否則我也沒想到我會為了謝和弦再貼一篇文章，而且還是因為這麼瞎的事。

不得不說，我原本很愛他的歌，即便他爆出樁樁爭議，但對我來說，還是沒有因此掩蔽他的才華。即便他今天無來由地朝我飆罵，我依舊平心靜氣的做出不偏頗的報導。

就像上次爆發大麻案，許多聲音一面倒地批評、重現他的負面形象時，還記得那天我冒著雨，幸運在他家樓下獨家採訪到了他，他與我，和我的攝影萬爺，相談甚歡，甚至捶拳、簽名。那天也是他在大麻案發後，第一次對著鏡頭鞠躬道歉，我感受到他的誠意，也如實呈現了校長如何相挺他，以及他的歉意(以及他想表示的「他的溫柔」)。在種種負面聲浪中，我依舊選擇給他一席發聲的能量，我想即便他是眾矢之的，正面的發聲權也是他應有的。

而這些都在我上一篇貼文，可以完整看見。

想也沒想到，今天我們再度碰面，他竟突然朝著我沒來由飆罵，說我弄他，搞得我丈二金剛。也許他是把我，跟別的報導撰寫者，搞混了；也或許，當下精神狀況不那麼好? 畢竟從上次的報導到今天為止，中間我都沒有再採訪過他的事情，而且今天的訪問過程，他的情緒飄忽也著實讓各家媒體嚇了一跳。

其實，我除了驚嚇，沒有太多憤怒。許多同業好朋友私下關心，建議我去提告，不過我真的覺得，他大概只是因為「不明原因」誤會了些事情，畢竟我的報導都查得到，不證可明。

他對於我的質疑，我得說，我寫的關於他的2篇報導，從頭到尾沒提到過警察，更何來為了獨家「弄」警察？我想謝先生是搞錯什麼了吧！我想，認識我的廣大警察好朋友們都知道我的為人。

再者，他拿「奶大」來做文章，對我來說，也是一個沒什麼意義的命題。因為，以「奶大」作為一個批評的角度，只是一個父權主義者的角度、一個崇拜陽剛氣息的論述；對陰柔氣質無法認同的人，當然也會理所當然的以這樣的方式進行攻訐。畢竟，身材如何及如何展現，跟頭腦、工作能力，實在沒什麼太大關聯性。

所以，今天的驚嚇，就當是，練練膽量。

畢竟實際來說，記者也是不太能夠這麼容易受驚嚇的。

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