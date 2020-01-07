【黑市】陳國邦《神功戲》演「小角色」　為拍一分鐘戲揼本租戲院

由王貽興、劉翁自編自導的ViuTV新劇《黑市》，今晚（7/1）將會播出第9個單元《神功戲》，由陳國邦、陳健朗、方珈悠、袁綺雯、李信希及劉志偉主演。

在《黑市 ── 神功戲》裏，「波記」（陳國邦飾）和「阿朗」（陳健朗飾）都是星運不佳的演員。（《黑市》劇照）

故事講述，陳國邦與陳健朗飾演的「波記」和「阿朗」都是星運不佳的演員，後來「阿朗」放棄發展幕前，學人手執導演筒，冀將來能夠轉做幕後搵食，但開戲需要資金，與他相濡以沫的「波記」為了支持他，竟然選擇瞓身力撐，更着父母將物業抵押套現，令電影總算成功開拍，「波記」亦順理成章在「阿朗」的邀請下客串其中幾幕，更許下承諾：「將來有機會一定會你做男主角，還你一個人情！」

某夜，劇組原定計劃拍攝天台外景，不過原本戲份重的演員在拍攝前臨時失場，向來敬業的「波記」一早已熟讀劇本，遂臨時轉妝走馬上陣，他暗地裏以為這是一次翻身上位的好機會，豈料遇上意外突然離世，遺下一對妻兒，已化為鬼魂的「波記」以另一種方式「還陽」，希望「阿朗」可以兌現承諾，讓他做男主角，但「阿朗」已忘記，此後，同一劇組的成員陸續無故離世，最後「阿朗」只好執導一套沒有任何演員演出的神功戲。

因為一次意外，敬業的「波記」意外身亡。（《黑市》劇照）

「波記」死後回到人間向「阿朗」討債。（《黑市》劇照）

「阿朗」在「波記」生前曾許下承諾，讓他做男主角，不過事後「阿朗」已忘記得一乾二淨，「波記」決心要報仇。（《黑市》劇照）

王貽興因陳國邦一句話創作《神功戲》

為了宣傳新劇，身為導演和編劇的王貽興今天較早時間在Instagram透露當初為何會創作《神功戲》：「當年拍攝《陽關道》的時候，我跟某些演員曾經圍在一起，慨嘆大家都演過一些沒有發揮的角色，然後邦哥經過，拋下一句話：『沒有小角色，只有小演員！』這句話一直在我心裡沉澱，然後就寫下《神功戲》。」煞科當天，陳國邦發送一則WhatsApp短訊給王貽興，感謝對方邀請自己參演。

「邦哥對我說：『你為我度身訂做寫這個劇本，還特地花那麼多錢Book戲院只為了拍最後一幕，像我這樣的人，值得嗎？』我當時堅定的告訴他，無論作為朋友還是演員，也是值得的。」貽興強調，《神功戲》是邦哥的故事，也是揭示無數在這圈子默默耕耘，但寂寂無名，載浮載沉的演員悲歌，希望留意今集演出的同業能夠砥礪前行，不要輕然放棄。「但願在這行業每個仍未成功的你和你，可以在這個故事裏，尋回一點動力與初心。」

意外之後，「波記」突然離世，遺下一對妻兒。（《黑市》劇照）

王貽興直言這幕戲院外景戲份極為重要：「如果Ending冇戲院呢一幕，佢嘅演出唔係喺大銀幕度出現，成個故仔就會唔成立。」（《黑市》劇照）

戲院外景兩小時盛惠幾萬元 王貽興：絕對值得！

從劇照可見，陳國邦所講的戲院一幕，於紅磡寶石戲院取景，貽興直言這幕是故事壓卷一章，拍出來只播一分鐘左右，但租場成本貴到喊，「好揦脷！」行內皆知，ViuTV製作劇集的成本有限，部份場景更是向朋友「拍心口」借回來，為何要堅持真金白銀花錢租場拍攝這一幕，「最後呢一場戲，我寫完之後，我都有顧慮到成本，但我覺得作為一個故事嚟講，『波哥』呢個演員，雖然演技好好，但從來冇獲得過任何認同，有好多老細同導演話，『波哥』啲戲係好，但以佢條命，一世都唔會喺大銀幕見到佢㗎喇，直至佢死咗，先有機會做男主角，所以如果Ending冇戲院呢一幕，佢嘅演出唔係喺大銀幕度出現，成個故仔就會唔成立。」

就算拍檔劉翁也好奇，開拍前再三問清楚阿王，「佢問我係唔係肯定要呢個戲院嘅場景，我話係，佢就話，咁我哋兩個同製片搵地方度掂佢，幾經轉折，最後都搵到呢間戲院肯幫手，但拍兩個鐘就要幾萬蚊，但我覺得邦哥值得我哋擺咁多心機，所以我哋寧願慳其他部份，左補右貼，點搞都好，都要死掂呢一場戲。」

去到最後，多年來寂寂無名的「波記」終於可以成為男主角，其演出作品能夠在大銀幕放映。（《黑市》劇照）

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