【IZ*ONE多圖】14歲張員瑛成新一代女神　被讚「後生版全智賢」　

《Produce 48》出身的限定女團IZ*ONE近日推出新歌《Violeta》回歸樂壇，12位成員張員瑛、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演亦馬不等蹄參與多個綜藝節目宣傳。昨天（3日）播出的《請給一頓飯》中，張員瑛就被姜鎬童等主持人大讚，指其美貌與全智賢等相似。

昨天播出的《請給一頓飯》中，請來IZ*ONE張員瑛和Block B P.O擔任嘉賓。節目開始時，姜鎬童問張員瑛：「說你與哪位藝人相似的話，會不喜歡吧？」謙虛的張員瑛立即回答：「不會！」更表達感謝的心。於是主持人則展開了一段張員瑛與誰相似的對話，大讚她與高賢廷、金喜善和全智賢等，以「美人胚子」著稱的女演員年輕時相似，令張員瑛非常高興。

只有14歲的張員瑛被大讚與年輕的全智賢相似。（網上圖片）

張員瑛、崔叡娜、矢吹奈子和姜惠元：

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2004年出生，今年即將15歲的張員瑛仍然是一位初中生。在選秀節目《Produce 48》中以第一名勝出的她，除了是隊中的中心成員外，169厘米高的她更擁有一對大長腿。雖然張員瑛年紀輕輕，但是歌舞撒嬌樣樣都難不倒她，加上外型亮眼，已迅速儲下少男粉絲，相信未來的演藝路必定相當耀眼。韓國傳媒昨天公開一輯IZ*ONE的新相，突顯12位成員的少女味道。

宮脇咲良、曺柔理、金采源和李彩演：

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Naver公開IZ*ONE，12人12色的全新海報。（網上圖片）

安兪真、權恩妃、本田仁美和金玟周：