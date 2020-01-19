【Sulli雪莉逝世】胞兄大爆生父突出現爭遺產：連個女都未拜過！

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉去年10月突然離世，終年25歲。外界除了擔心雪莉好友IU、f(x)成員、少女成員太妍等人的情緒，雪莉過往鮮有公開的家庭狀況亦受到關注。昨日（18日），雪莉的二哥崔建熙（音譯）大爆生父覬覦遺產，卻從未拜祭雪莉。

Sulli雪莉去年10月突然離世，隨着胞兄揭露遺產分配問題，雪莉鮮有談及的家庭狀況亦隨之曝光。（《德魯納酒店》劇照）

18日早上，崔建熙透過Instagram公開相信是生父發給朋友的短訊，內容提到「比我先到天國的女兒留下了遺產，因為這問題與形同陌路的孩子母親在電話中爭執起來。我真誠祈禱，希望能繼承女兒的遺志，將女兒留下的珍貴遺產，按上帝旨意回饋社會。」崔建熙批評父親竟向熟人分享雪莉遺產的問題，卻從沒有去過雪莉的墓地拜祭，更直言「雖然討厭談起私事，但言行不一的人必須公開」、「如果真是陌路人，就像陌路人一樣生活吧。」

崔建熙透過Instagram公開相信是生父發給朋友的短訊，力斥對方竟向他人分享雪莉遺產問題，卻從沒有拜祭女兒，更希望對方「如果真是陌路人，就像陌路人一樣生活吧。」（崔建熙 Instagram）

雪莉雖然出道14年，卻少有在鏡頭前公開家庭狀況，觀眾較印象深刻的是崔建熙擔任雪莉網絡綜藝節目《真理商店》嘉賓，崔建熙在全州居住，兄妹無可避免分隔兩地，兩人感情仍然甚好，崔建熙更直言「視妹妹為驕傲」。不過，雪莉和崔建熙僅談及母親，未有提起生父。隨着雪莉的離世，父親與崔建熙的矛盾亦因而一觸即發。

崔建熙是雪莉少有公開的家人，兩人雖分隔兩地，感情仍然甚好。（《真理商店》畫面）

回顧雪莉與崔建熙交談場面