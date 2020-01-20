親妹被指騙財掛10米巨型橫額　楊秀惠割蓆：一定會大義滅親！

本日下午於將軍澳電視廣播城外，有人掛了一塊10米長的巨型Banner同撒街招，內容指楊秀惠的妹妹以及妹夫牽為詐騙集團的首腦，成立的美容院也是用作洗黑錢，而楊秀惠和妹妹的照片也在街招當中。同日楊秀惠也發出了聲明，指自己並不了解妹妹的生活，而她的美容生意也由她一人獨資，妹妹並無投資任何資金。最後她也表示，如果妹妹有犯法，一定會大義滅親，絕不姑息！並說：「請各位的華洋轇輵，不要把我牽涉當中！謝謝！」

楊秀惠親妹被指騙財，電視城門口現掛10米橫額。（網上圖片 / TVB）

楊秀惠嚴正聲明：

過去十幾年一直在香港努力工作拍劇及做生意，對於妹妹真正生活並不了解，亦從沒有過問她的家事，而妹夫亦只是見過一次，完完全全不熟識。一些來歷不明的傳單對這位妹夫指控非常嚴重，不知是與他人在商業上的糾紛或金錢上的拗撬，我真的是毫無頭緒，亦無從查證，被牽涉當中，只感覺十分無辜。

至於我成立的美容生意，多年來也是一步一步默默地耕耘得來，公司一分一亳也是由我一個人獨資，妹妹沒有投資過任何資金，亦沒有參與公司任何職務，對於這些傳單的指控，把我多年來的努力，完全抹殺，對我是非常不公平，亦完全不是事實，我會保持法律追究權利。而我本人非常憎恨任何老千及詐騙集團犯案，如果我知道有任何違法問題，一定會大義滅親，絕不姑息！請各位的華洋轇輵，不要把我牽涉當中！謝謝

楊秀惠親妹被指騙財。（網上圖片 / TVB）