【一起出發吧】Jasper變曖男　跟餃子上演偶像劇橋段好唯美

內地親子真人騷節目《一起出發吧》（前名：《爸爸去哪兒》）近日在海外平台播出，依舊大受歡迎引起許多話題。在最新一期節目中，一班星爸（陳小春﹑耿樂﹑楊爍﹑包貝爾﹑何猷君（實習哥哥））同萌娃就來到內蒙古的烏拉蓋草原體驗生活。其中陳小春的兒子Jasper（陳胤捷）就非常照顧包貝爾的女兒，二人並在大草原上上演一輯偶像劇，看到許多網友笑逐顏開。

Jasper再次發揮暖男個性令人愛不釋手。（《爸爸去哪兒》微博圖片）

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一班萌娃難得來到大草原，對廣闊的大草原自然充滿好奇心。在村長公布萌娃們要分組接受趕羊的挑戰之後，一班萌娃就急不及待跑去完成。在奔跑的時候餃子就落後其他萌娃，並不高興表示：「你們都不等我！」其他萌娃似乎不理餃子的訴求繼續前行，只有Jasper聽到餃子的訴求，並非常有紳士態度地停止腳步等待餃子。

在餃子緩緩走來的時候，Jasper亦非常有男士風度伸出手迎接，輕輕細語一句：「牽手嘛不要掉嘛！」牽著對方手以免餃子跌倒受傷。隨即二人以緩慢的步伐在草原散步，在走的過程中，Jasper不停大讚餃子好可愛，似乎好喜歡對方。在大家走累齊齊坐在草原休息之時，Jasper對餃子發出「愛的攻勢」，在餃子用手觸碰他的手臂之時，他就突然作勢展現自己二頭肌，呈現最男子氣慨的一面。除此之外，Jasper更即席在草原上拔掉一小花送給餃子，搞到餃子非常害羞更低頭伋傻笑，之後他就將小花插在餃子頭上，二人隨即更互相作弄對方，整個畫面非常唯美。

Jasper主動牽餃子手。（影片截圖）

Jasper大晒二頭肌。（影片截圖）

Jasper的溫暖細心再次令大家感受到他暖男的一面，亦看到許多網友非常有感，直言他們可愛死了。同時亦不禁令人覺得Jasper對女孩子如此照顧有加，想必日後假若有了妹妹一定對她寵愛有加（媽媽應采兒目前懷孕中，並未知道胎中性別）。

事實上，Jasper已經不是第一次如此照顧餃子。就在有一次餃子始終不肯吃飯的情況下，他就不斷想出辦法哄對方吃飯。總共使出了五招「撒嬌」﹑「禁止吃零食」﹑「建議爸爸包貝爾要做一個榜樣」﹑「講出動物都要吃飯的道理」以及自己以身作則在她面前一連吃了兩碗飯，最終打動對方成功令她吃飯。Jasper接二連三對餃子悉心照顧，盡顯他的溫柔個性，似乎其他萌娃難取代他的暖男地位。