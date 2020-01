【一起出發吧】Jasper中英文切換驚呆眾人　獲網友封「小外交官」

最近遭解禁的內地親子真人騷節目《爸爸去哪兒》已更名為《一起出發吧》在海外平台播出,當中陳小春的兒子Jasper(陳胤捷)依然屬話題度最高,在最新一集中他更因為中英文切換自如的絕佳能力,令人讚不絕口,被網友封為「小外交官」,同時力讚媽媽應采兒教得太好了。

最新一期節目中一班星二代同爸爸就來到匈牙利體驗生活,去到一處人生路不熟的地方,其實不少小朋友都非常不習慣,其中一項就是語言的問題。當中在一個任務中萌娃們就來到當地的旅遊局,需要尋找一名叫David的叔叔,並且將自己已畫好的圖畫交給對方作出解釋,這樣就可以換一個願望。

楊雨辰表示語言是障礙。(影片截圖)

因為語言問題,當中7歲的楊雨辰就提出疑問:「我們不會講英文呀?」此時在旁的Jasper就非常有自信衝出來表示:「我講英文。」非常厲害。當大家來到旅遊局,Jasper就開始外交官上身同當局的工作人員表示:「They don't know how to speak english,so I'm here because I know how to speak English.(他們不會說英文,所以我來翻譯)」當他們最終找到David的時候,其他小朋友就急不及待用中文向David解釋畫中意思,但其實對方完全聽不明白。此時Jasper眼見情況混亂,就發揮語言天份幫大家進行翻譯,先用中文詢問過後才用英文與David溝通。

Jasper小外官上身。(影片截圖)

Jasper幫小朋友們翻譯。(影片截圖)

然而當Jasper為餃子翻譯她的畫作的含意時,Jasper中英文切換自如的能力完全驚呆了餃子,令在旁的她全神貫注看著Jasper翻譯,呈現出一副非常崇拜的模樣,非常好笑。Jasper除了擔當大家的翻譯之外,更擔當爸爸陳小春的私人翻譯,在一次坐車的過程中,陳小春因為英文水平不高在溝通上有一定的困難,所以他不時需要尋求兒子協助,需要兒子替他翻譯:「我英文不好你英文比我好,如果我聽不懂你要解釋給我聽,可以嗎? 」不禁令人覺得Jasper個性溫和﹑善良﹑語言能力又高,絕對是一位非常優秀的小朋友。

不少網友眼見他小小年紀,中英文切換自如如此厲害都對他讚不絕口,同時對應采兒培養孩子的教育方式給予肯定。大家在微博留言道:「應采兒真的太會教」﹑「英語簡直太優秀」…絕對是語言小天才。

餃子似乎好崇拜Jasper。(影片截圖)

陳小春尋求兒子進行翻譯。(影片截圖)