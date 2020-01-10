【一起出發吧】Jasper中英文切換驚呆眾人　獲網友封「小外交官」

最近遭解禁的內地親子真人騷節目《爸爸去哪兒》已更名為《一起出發吧》在海外平台播出，當中陳小春的兒子Jasper（陳胤捷）依然屬話題度最高，在最新一集中他更因為中英文切換自如的絕佳能力，令人讚不絕口，被網友封為「小外交官」，同時力讚媽媽應采兒教得太好了。

最新一期節目中一班星二代同爸爸就來到匈牙利體驗生活，去到一處人生路不熟的地方，其實不少小朋友都非常不習慣，其中一項就是語言的問題。當中在一個任務中萌娃們就來到當地的旅遊局，需要尋找一名叫David的叔叔，並且將自己已畫好的圖畫交給對方作出解釋，這樣就可以換一個願望。

楊雨辰表示語言是障礙。（影片截圖）

因為語言問題，當中7歲的楊雨辰就提出疑問：「我們不會講英文呀？」此時在旁的Jasper就非常有自信衝出來表示：「我講英文。」非常厲害。當大家來到旅遊局，Jasper就開始外交官上身同當局的工作人員表示：「They don't know how to speak english，so I'm here because I know how to speak English.（他們不會說英文，所以我來翻譯）」當他們最終找到David的時候，其他小朋友就急不及待用中文向David解釋畫中意思，但其實對方完全聽不明白。此時Jasper眼見情況混亂，就發揮語言天份幫大家進行翻譯，先用中文詢問過後才用英文與David溝通。

Jasper小外官上身。（影片截圖）

Jasper幫小朋友們翻譯。（影片截圖）

然而當Jasper為餃子翻譯她的畫作的含意時，Jasper中英文切換自如的能力完全驚呆了餃子，令在旁的她全神貫注看著Jasper翻譯，呈現出一副非常崇拜的模樣，非常好笑。Jasper除了擔當大家的翻譯之外，更擔當爸爸陳小春的私人翻譯，在一次坐車的過程中，陳小春因為英文水平不高在溝通上有一定的困難，所以他不時需要尋求兒子協助，需要兒子替他翻譯：「我英文不好你英文比我好，如果我聽不懂你要解釋給我聽，可以嗎？ 」不禁令人覺得Jasper個性溫和﹑善良﹑語言能力又高，絕對是一位非常優秀的小朋友。

不少網友眼見他小小年紀，中英文切換自如如此厲害都對他讚不絕口，同時對應采兒培養孩子的教育方式給予肯定。大家在微博留言道：「應采兒真的太會教」﹑「英語簡直太優秀」…絕對是語言小天才。

餃子似乎好崇拜Jasper。（影片截圖）

陳小春尋求兒子進行翻譯。（影片截圖）