遭星級私教Jillian Michaels批大碼身材　Lizzo着bikini霸氣回應

美國歌手Lizzo憑藉專輯《Cuz I Love You》爆紅，單曲《Truth Hurts》廣為傳唱。雖然是大碼身材，但Lizzo從不刻意遮掩自己的身體，反而毫不畏懼地展示自己的性感，深受網友欣賞。

不過，美國電視名人兼健身私人教練Jillian Michaels最近在節目中公開對Lizzo的身材進行評價：「我們為什麼要讚揚Lizzo的身材？怎麼回事？我們為什麼不讚揚她的音樂？如果她患上糖尿病，就不會這麼驚艷了。」Michaels表示，她與兒女們都很喜愛Lizzo的音樂，「但是我人生中從來沒有一刻是『我好開心她身材過重！』」Michaels認為Lizzo這樣的身材會影響健康，不應被大肆宣揚。這番言論很快遭到名人們以及網友抨擊，他們指Michaels有脂肪恐懼症，以及身材羞辱。雖然Lizzo並未對此置評，但日前她在IG中的一輯相，似乎是在間接回應Michaels。

45歲的Jillian Michaels是星級健身私教，課程涵蓋踢拳、瑜伽、普拉提、增強式訓練以及負重訓練。（Instagram@jillianmichaels）

近日，Lizzo與友人前往奧克蘭海邊度假，她身穿金色bikini，盡情沐浴陽光海灘，大方展現自己的身材，擺出性感自信的pose，並在配文中寫到她的經典語錄：「我愛你。你很美。你可以做任何事。」。

點擊下圖睇Lizzo「回應」：

其實Lizzo不止音樂才華出眾，更是圈中傑出的身體自愛與自我接納的標誌之一，通過音樂向全球女性傳遞正能量，時常同觀眾分享關於自愛的信息，好似上述的：「今晚回家對着鏡子說『我愛你，你很漂亮，你可以做任何事』」，除此之外，Lizzo還經常公開談論她在自我接納時面臨的挑戰。她從不羞於提及欺凌，媒體對類似她這樣的女性的負面印象，種族歧視，以及厭女症等，這些都是她在自愛與自我接納時遇到的困難因素。事實上，Lizzo傳達的是自信、自愛、自我接納、自我鼓勵的精神，讓女性學識欣賞自己。