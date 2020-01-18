【多圖】倪晨曦夏威夷開婚前派對　索爆姊妹團顏值超高

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倪晨曦（Elva）本月將與從事金融業的男友Vincent在夏威夷舉行婚禮，即將升格做人妻的她日前同一班姊妹團包括孖生細妹倪晨曄（Jennifer）、鍾浠文（Zelia）、朱韻韻（Angel）、李月（Bobo）、簡幗儀（Lilian）等率先飛到當地，舉行婚前派對。Elva在IG Post了與姊妹團的合照，個個都顏值超高，十分養眼！

倪晨曦（Elva）的一班姊妹團包括孖生細妹倪晨曄（Jennifer）、鍾浠文（Zelia）、朱韻韻（Angel）、李月（Bobo）、簡幗儀（Lilian）等，個個都顏值超高！（IG@boboll_ll）

Elva同Zelia、Angel、Bobo一直感情好好，四人取各自英文名首字母組成「BAZE」，更不時相約去旅行。（IG@angelchu）

點擊下圖睇姊妹團靚相：

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Elva還上載了與一班姊妹學跳夏威夷舞及整花環的片段，眾人圍在一起，玩得非常盡興！準新娘Elva更為姊妹團準備了香水做小禮物，寫道：「我費了千辛萬苦給你們挑的小禮物，希望你們喜歡。」相當有心思！

Elva與一班姊妹齊齊整花環，感受當地風情。（IG@misselvani）

即將升格做人妻的Elva，好好享受最後單身。（IG@misselvani）

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