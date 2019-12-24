《Signal》《浪漫醫生金師傅》　2020年5套最令人期待的韓劇續集

相信一眾韓劇迷就很期待2020年的來臨吧？因為明年有很多好看的韓劇，都會推出第2季！率先來到的，就有《浪漫醫生金師傅》，即將在明年1月6日正式播放。以下5套韓劇續集，大家又最想看哪一套呢？

《浪漫醫生金師傅》第一季，由韓石坴、劉延錫、徐賢真主演

《浪漫醫生金師傅》第2季將由韓石圭、安孝燮、李聖經

【1】《浪漫醫生金師傅》

2016年播放的《浪漫醫生金師傅》，講述一個擁有高超醫術的醫生，因為被陷害而離開大型醫院到郊區的醫院隱居的故事。故事情節精彩又緊張，獲得很多好評。相隔3年多，「金師傅」終於回來了！不過身邊的兩位「跟班」則由劉延錫、徐賢真，變成安孝燮、李聖經。不少觀眾都十分期待這3位演員的精彩演出！《浪漫醫生金師傅2》將於2020年1月6日起於SBS電視台播放。

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【2】《Signal》

說起神劇，一定不能沒有《Signal》的份兒！2016年播放的《Signal》，講述一名在「過去」的刑警，以一部對講機連接在「未來」的刑警，三人合力一起調查多宗懸案。劇情懸殊又緊張，引發起追劇熱潮，當年更拿下韓國百想藝術大賞的「最佳劇本」、「最佳男女主角」等大獎，而「開放式」的結局亦令劇迷很期待第2季的來臨。作家金恩熙就於今年1月宣布三名演員都會再次演出第2季，目前以2020年上半年播放為目標。

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【3】《李屍朝鮮》

Netflix首部原創韓劇《李屍朝鮮》（又稱《Kingdom》），被稱為《屍殺列車》古代版，講述於古代時期，突然爆發一股「不死病毒」，朱智勛飾演的皇太子為了追查來源，更發現了很多醜惡的內情。第一季只得6集，結局更不像結局，讓劇迷大喊「快給我來第2季！」最新消息更指，女神全智賢將會在第2季的結尾出現，並成為第3季的主角呢！《李屍朝鮮》第2季將在2020年3月登場。

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【4】《喜歡的話請響鈴》

同樣是Netflix原創劇集的《喜歡的話請響鈴》，今年8月播放，講述市面推出了一款名為「戀愛鈴」的手機應用程式，只要在手機上安裝後，便能測出10米範圍內有沒有喜歡你的人。故事是改編自同名漫畫，女主角金朝晀（金所炫飾）一開始與男主角黃宣梧（宋江飾）相戀，但因為身世問題而跟他分手。長大後，她決定與喜歡她很久的李惠永（鄭家藍飾）在一起之時，黃宣梧的出現再令她動搖。不少劇迷都很想看到朝晀再跟宣梧在一起。而10月官方已宣布將會製作第2季，有望於2020年內播放。

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【5】《秘密森林》

2017年播放的《秘密森林》，是一套「意外地」獲得很多好評的劇集。故事講述一名「沒有感情」的檢察官與一名刑警一同追查監察廳的內部秘密，及追輯殺人案疑兇的故事。懸疑緊張的劇情，加上一班資深演員的精湛演出，成為了不少劇迷心目中的「最喜愛劇集」。《秘密森林》第2季將於2020年內播放。