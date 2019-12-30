2020年最强韓劇推薦！李敏鎬、金秀賢眾男神終回歸　粉絲直呼期待

就到2020年，一衆韓劇男神們已經蠢蠢欲動，準備重返電視熒幕與眾粉絲「見面」，韓劇迷在新的一年又有新韓劇可以追看啦！韓劇内容一直包羅萬象，這次除了浪漫愛情喜劇外，還有奇幻故事以及漫畫改編的戲劇，加上實力派演員合作，令人期待下一部韓劇「神作」出現！

朴敏英 徐康俊《天氣好的話，我會去找你》（날씨가좋으면찾아가겠어요）

朴敏英曾與多名韓劇男神合作電視劇，都收穫亮眼成績。（jtbcdramapage@FB）

作爲「男神收割機」的韓國女演員朴敏英這次與顔值和實力兼備的男演員徐康俊合作新劇《天氣好的話，我會去找你》，兩位高顔值演員在新劇中將上演浪漫又溫暖的愛情故事，絕對能夠療癒人心。繼人氣韓劇《金秘書爲何那樣》以及《她的私生活》而人氣急升的朴敏英，讓一衆粉絲十分期待她與男神徐康俊這次在新劇會擦出怎樣的火花。

朴敏英與徐康俊首次合作電視劇。（jtbcdramapage@FB）

朴敏英這次會飾演一位對首爾生活感到厭倦，而回到童年生活過的北峴里教畫畫，遇見一名經營獨立書店的店長（徐康俊 飾），而發生一段治癒人心的愛情故事。值得一提的是人氣韓劇《意外發現的一天》中飾演「白經」的男演員李宰旭也將出演，已經積累不少人氣的他出演新劇也讓粉絲直呼非常期待！

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李敏鎬 金高恩《The King：永遠的君主》（더킹: 영원의군주）

李敏鎬結束兩年的兵役。（actorleeminho@IG）

「長腿歐巴」李敏鎬終於結束兩年的兵役，退伍後他的首部電視作品竟然搭檔《孤單又燦爛的神 — 鬼怪》女主角金高恩，新穎組合讓人意外。作爲收視保證的李敏鎬、金高恩加盟新劇《The King：永遠的君主》外，該劇的編劇也是來頭不小，韓國編劇金銀淑曾經推出不少炙手可熱、耳熟能詳的韓劇，包括《秘密花園》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》等，在韓國編劇界大有名氣，難怪李敏鎬退伍後的第一個作品就是出演「王牌編劇」金銀淑的電視劇作。

金高恩曾出演話題之作《鬼怪》而人氣急升。（ggonekim@IG）

《The King：永遠的君主》講述一段奇幻故事，以平行世界為主軸，描述神族在人間釋放了惡魔，而惡魔打開平行世界的大門。李敏鎬這次飾演想要關閉「次元之門」的大韓帝國皇帝，而金高恩則一人分飾兩角，分別飾演刑警「鄭太乙」與在大韓帝國中作為犯罪者生活在社會底層的「Luna」。該劇將在2020年上半年在SBS電視台播出，讓人期待該劇能否成爲下一部「神劇」呢？

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金秀賢《雖然是神經病但沒關係》（(사이코지만괜찮아）

金秀賢今年退伍。（soohyun_k216@IG）

「都教授」即將推出新作啦！即上次友情出演好友IU的作品《德魯納酒店》後，許多人都紛紛期待金秀賢與tvN是否會合作，這次不負衆望，他退伍後的首部作品就是出演tvN新劇《雖然是神經病但沒關係》。光看該劇的劇名已經十分吸睛，加上男神金秀賢加入後，該劇受到外界的高度關注。

金秀賢退伍後的首部作品就是出演tvN新劇《雖然是神經病但沒關係》。（soohyun_k216@IG）

今次金秀賢飾演男主角「文康泰」，擁有高智商、出色體能以及忍耐力，他與自閉症哥哥生活在一起，而女主角的設定是反社會人格障礙的人氣兒童作家，因童年孤獨經歷，導致性格缺陷，言語粗俗且傲慢無禮。有趣的故事設定，讓粉絲都十分期待金秀賢在劇中演技爆發！

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李秉憲、韓志旼、申敏兒、南柱赫《Here》

《Here》演員陣容强大。（Naver）

光看演員陣容就讓人充滿期待的tvN新劇《Here》，集齊實力派演員李秉憲、韓志旼、申敏兒、南柱赫、裴晟佑一同出演，目前角色的具體介紹尚未公佈，不過劇情主要講述際非營利民間團體NGO的救援和志願活動。而該劇的編劇盧熙京同樣擁有多部熱門作品，包括《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》等，原本出演該劇男主角的趙寅成因檔期問題而取消出演，換成同樣是實力派演員的李秉憲。

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朴敘俊《梨泰院CLASS》（이태원클라쓰）

朴敘俊2020年的第一部作品《梨泰院CLASS》改變自同名漫畫。（jtbcdramapage@FB）

人氣小鮮肉朴敘俊2020年的第一部作品《梨泰院CLASS》改變自同名漫畫，據悉原著漫畫在網上評分以及銷售額都有亮眼成績。朴敘俊飾演從小和父親相依爲命的少年「朴賽路」，但是父親因一場意外而去世，該宗命案更牽扯到某餐飲高層。爲了調查父親死亡真相，「朴賽路」在梨泰院開設酒館，在複雜的權利金錢關係中，展開復仇之路。

漫畫 vs 真人

這次朴敘俊為還原漫畫中「朴賽路」的人物設定，特意剪了平瀏海髮型，展現與《金秘書爲何那樣》中霸氣會長截然不同的魅力，不少原著漫畫粉絲都表示朴敘俊「神還原」男主角「朴賽路」，感覺更可愛年輕了！

朴敘俊為還原漫畫中「朴賽路」的人物設定，特意剪了平瀏海髮型。（bn_sj2013@IG）

《梨泰院CLASS》​預告：

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