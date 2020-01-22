色情網站熱搜男星排行榜出爐！Shawn Mendes輕鬆奪冠

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今年21歲的加拿大小鮮肉帥哥男歌手Shawn Mendes在去年6月藉由單曲〈Señorita〉火辣MV，終於正式與傳了多年緋聞的22歲女歌手Camila Cabello公開交往。由於Shawn Mendes出道長年以來一直都保持著陽光大男孩的健康形象，之前唯一公開擁吻過的對象正好還是Hailey Baldwin，因此讓諸多網友都一直在質疑Shawn Mendes的真實性向，質疑他與Camila Cabello只是「商業炒作假情侶」。

即使Shawn Mendes在去年的MTV音樂錄影帶大獎上極限情挑Camila Cabello，他的性向仍然被網民質疑。（Youtube@MTV）

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為了證明自己真的與Camila Cabello在交往，Shawn Mendes前陣子更自錄影片「當場與Camila Cabello舌吻給全球粉絲看」，尺度大到讓眾多網友看傻眼。不過這依然抵擋不住男同志們對Shawn Mendes的幻想，經由男同志色情網站men.com的統計，2019年全球搜尋熱度最高的名字正是Shawn Mendes，即使他根本沒拍過任何G片，這位男星在同志族群的熱搜度依然比任何一位真實男同志G片演員都還要多！

經由男同志色情網站統計，2019年全球搜尋熱度最高的名字正是Shawn Mendes。（Twitter@Men）

去年剛拍過轟動網路「性感CK內褲廣告」的Shawn Mendes以壓倒性的搜尋次數，獲封時下最火紅的男同志天菜。排名在他之後的William Seed、Matthew Camp和Joey Mills則都是真正的同志G片男星。

Shawn Mendes去年為CK騷肌拍攝內褲廣告。（IG@calvinklein）

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值得注意的是另外一位加拿大偶像男歌手Justin Bieber也榮登上熱搜第3名，與Shawn Mendes同登榜單上唯二的明星名單。即使Justin Bieber在去年剛與Hailey Baldwin盛大舉行正式婚禮升格為人夫，這位風靡全球的帥哥男歌手依然還是眾多男同志的性幻想對象之一。

Justin Bieber也榮登上男同志色情網站熱搜第3名。（IG@calvinklein）

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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