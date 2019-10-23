碧咸大仔Brooklyn有戀母情結？　25歲嫩口女友激似媽媽Victoria

44 歲退役英國足球男神碧咸（David Beckham），與Victoria育有3男1女，其中備受鎂光燈矚目的就是大兒子Brooklyn Beckham的戀愛史，繼與嫩模女友Hana Cross分手後，近日又傳出與25歲女演員Phoebe Torrance墜入愛河，戀情消息釋出，新歡神似Victoria的外型也引發網友熱烈討論，究竟有多像？讓我們對比一下！

碧咸大仔Brooklyn女友激似碧咸嫂Victoria。（IG@phoebetorrance）

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Phoebe Torrance其實過去就曾以「山寨Victoria」的稱號在模特兒界闖蕩，他的眼型以及臉型輪廓都與Victoria極度相似，就連神韻相似度就高達90%！依本編來看，兩人大概只差在鼻型以及唇型不同而已吧！除了臉型五官極度相似以外，兩人的妝容重點也極近相同！以下婆媳妝容相似分析，一起來看看吧！（點圖放大▼）

看完以上分析後，你是不是也覺得Brooklyn新女友真的跟Victoria長得超級像？有朝一日若Phoebe Torrance能與Victoria見一面的話，應該相當有趣。

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