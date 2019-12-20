Marvel英雄新戲全裸未係最激？2019荷李活3大至爆心跳裸戲回顧

「Me Too」效應仍在發酵中的2019年，歐美影視節目的裸露尺度並沒有緊縮，卻有個有趣的現象：女星的清涼鏡頭不再成為唯一主打的重點，敢於為藝術而犧牲的男星卻在增加中。一方面有可能女星拍裸戲容時易產生不必要的誤會，令編導寧可少點麻煩，讓男星來負責寬衣解帶，再來劇組都習慣拍激情戲時聘用專業指導，事先編排好動作。

回顧2019年最受討論的裸露畫面，《權力遊戲》（Game of Thrones）的Maisie Williams在全劇唯一、也是第一場的激情戲，堪稱迴響最熱烈代表。由於Maisie由童星時期已開始演出《權》劇，唔少觀眾睇住佢大，未意識到Maisie已成年，加上她又生得一副童顏，所以呢一幕令唔少Fans崩潰，紛紛表示似睇住自己阿妹偷嚐禁果。此幕於專門搜集女星「清涼畫面」的網站上，被列入年度Top 10之一，同時亦被評為「最驚嚇」的一場裸戲。

《權力遊戲》第8季第2集Arya偷嚐禁果一幕逐格睇▼

有線電視和OTT平台自製影集尺度超越電影，早已是常態。今年HBO推出了描述美國高中生放蕩生活的《高校十八禁》（Euphoria），一幕美式足球隊猛將在更衣室被20多位全身赤裸隊友包圍的場面，創下近期荷李活主流影片最多三點盡露的紀錄，編導堅稱這畫面有其劇情上的必要，還透露原本劇本的設定有更多人參與。

《高校十八禁》有大量富爭議性的情欲與裸露場口▼

曾經在《復仇者聯盟》演過「快銀」的艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson），為了老婆Sam執導的《A Million Little Pieces》大膽正面全裸，傲人的「大雕」掀起熱議。他表示正是因為知道這部電影對另一半的重要性才決定為藝術犧牲，換作是別的導演，他也不可能有這種尺度。

艾倫莊遜在鏡頭前徹底放開▼

在製片方更細膩處理拍清涼戲的情況下，「床戲指導」成為和武術指導一樣常見的人員，演員們在正式入鏡前先了解極限在哪，做好一切心理準備，感到更舒服，較不會覺得被剝削。

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