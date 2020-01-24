【春晚2020】一覽各台春晚卡司陣容　《情深》劇組合體勾回憶

農曆庚子鼠年即將來到，內地方面各衛視亦著手籌備特別節目《春晚》。雖然每一年的春晚大家的焦點都會集中在央視（中央電視台）身上，但其實其他衛視舉辦的春晚節目都非常出色，所邀請的嘉賓都是舉重輕重的，現在我們就看看有一些吧！

湖南衛視的春晚將在大年初一播出。（《湖南衛視》微博圖片）

湖南衛視

非常受年輕人歡迎的「湖南衛視」在今年的《春節聯歡晚會》上，主打邀請了許多受歡迎的年輕偶像出席。其中有憑該台製作的音樂類節目《聲入人心》，而大受歡迎的高天鶴﹑蔡程昱﹑仝卓﹑鞠紅川，他們將會帶來歌舞表演。而歌手許魏洲﹑周筆暢﹑馮提莫與一眾《快樂男聲》的歌手齊齊會用歌聲同大家賀新年。

除此之外，節目還邀請到《妻子的浪漫旅行》的杜江與霍思燕，恩愛甜蜜演出陪伴大家過年。人氣偶像黃子韜﹑劉憲華﹑周深等都會出席，整個節目大部分都是以歌聲同大家過年，節目將在大年初一播出。

劉憲華今年在湖南陪伴大家過年。（《湖南衛視》微博圖片）

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東方衛視

今年「東方衛視」的春晚陣容非常強勁，邀請了許多好戲之人出席，特別是《情深深雨蒙蒙》的一班主角，難得的同台表演令人非常期待。久違合體的蘇有朋﹑趙薇﹑林心如﹑古巨基，他們似乎會帶觀眾重溫美好時光，搞到不少網友都留言要鎖定節目收看。

除此之外，香港代表趙雅芝就會帶同兒子黃愷傑出席，另外還有年輕偶像團體樂華七子的歌舞表演﹑張杰﹑鄧超﹑朱一龍等的演出。而《東方衛視》亦邀請了奧運好手張繼科﹑王勵勤等人表演，節目將在1月25日大年初一播出。

《情深深雨蒙蒙》一眾主角在春晚合體引人期待。（《東方衛視》微博圖片）

江蘇衛視

相比起《東方衛視》﹑《湖南衛視》的春晚，《江蘇衛視》今年主打多元化節目內容。除了邀請年輕偶像歌手唱歌助興之外，還有不少老藝術家出席以短劇方式同大家賀新年。包括范丞丞﹑郁可唯﹑胡夏﹑霍尊﹑鄭雲龍等，而歐陽娜娜亦大展音樂才華，未知是否獨奏大提琴呢？該節目將在大年初一播出。

歐陽娜娜的表演令人期待呀。（《江蘇衛視》微博圖片）

安徽衛視

「安徽衛視」雖然邀請的嘉賓陣容較少，不過出席的明星似乎都是巨星地位。香港代表就有成龍他將在節目中大展歌喉，而今次春晚對他來講意義非凡，事關籍貫安徽省的他今年是首度於家鄉慶祝春晚，所以特別有意義。而當地民眾得知成龍回鄉過年都特別開心，有當地民眾在接受訪問時說道：「期待成龍和吳京他們過來，因為大明星嘛。因為我從小特別敬佩成龍。」﹑「主要是奔着成龍來的，從小看着他的動作戲長大的，就很期待的那種。」可見成龍的人氣依然高企。

除此之外，歌手鍾鎮濤亦有份出席以唱歌形式同大家過年。其他嘉賓則有吳京夫婦﹑台灣歌手周蕙﹑內地新生代唱將毛不易等，在年二十八（1月22日）同大家過新年。

成龍第一次在安徽過年。（《安徽衛視》微博圖片）

浙江衛視

大年初一除了「江蘇衛視」﹑「東方衛視」播出春晚之外，浙江衛視亦在這一天播出春晚。今年的春晚主持人仍由華少帶領主持，出席的嘉賓包括有黃旭熙﹑張靚穎﹑李晨等人，相比其他電視台偶像明星是比較少，不禁令人聯想陣容較遜色是否與高以翔的死有關係？

李晨今年會表演咩呢？（ 《浙江衛視》微博圖片）

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北京廣播電視台

今年《北京衛視》的春晚陣容非常強大，集合了老中青三代著名明星演出，還邀請了時下最火紅的流量明星合體演出添。包括吳謹言﹑鄭爽﹑楊紫﹑肖戰﹑Angelababy（楊穎）等，搞到不少粉絲相當期待。 而鄭爽今年會帶同爸爸﹑媽媽齊齊出席，不知道他們一家三口會為大家帶來甚麼表演呢？另外，大家對於肖戰的期待性就最高，因為他是去年內地最頂級火紅的男明星之一。

北京台的春晚陣容好豪華。（《北京台》微博圖片）

《中央廣播電視總台》

被視為內地最重要的春晚就非《央視》莫屬，在經過多次篩選與彩排之後，就在年二十九（24日）晚公布正式演出名單。而今年《央視》春晚一共有三個場地，主場地在北京另外兩個分會場在粵港奧大灣區與河南鄭州。其中粵港奧大灣區的主持群當中出現香港代表胡杏兒，第一次主持如此大型晚會的她令人甚是期待她的表現。

另外，在內地紅透半邊天的陳偉霆將會聯同張藝興﹑董寶石齊齊唱《過年Disco》。台灣代表羅志祥與香港代表王嘉爾﹑內地代表易烊千璽表演《青春的起點》。而爆紅男星肖戰就會同謝娜等人演出小品《喜歡你喜歡我》節目內容相當豐富令人期待。

而在粵港奧大灣區中就邀請了成龍唱《萬里長城永不倒》﹑劉嘉玲孖內地代表陳坤﹑澳門代表夏利奧唱《共同家園》，齊齊用歌聲同大灣區的朋友賀新年。另外，著名魔術師甄澤權就會同吳磊﹑彭于晏等人表演魔術《層出不窮》同樣地令人期待。其他出席嘉賓還有李現﹑馬思純﹑朱一龍﹑歐陽娜娜等，同大家迎接新春盛宴。

《央視》的春晚是海內外朋友相當關注的新年節目，今年因為武漢肺炎而將其中兩個分會場直播改為錄播。（《中央廣播電視總台》微博圖片）