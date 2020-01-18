【春晚2020】陳偉霆準備四登春晚　《過年disco》新歌詞流出

農曆庚子鼠年即將來到，每年到這個時間內地中央電視台於年卅晚舉辦的《春晚》（《春節聯歡晚會》），往往都是大家所關注的重頭戲。近日網絡上已不斷爆出今年出席的表演嘉賓﹑表演節目，其中香港代表陳偉霆（William）亦在名單上。據指目前正處於綵排節目的他將會聯同與張藝興﹑寶石gem齊齊唱跳改版的《野狼disco》名為《過年disco》，引來不少網友非常期待。

陳偉霆主唱的《野狼disco》非常受歡迎。（影片截圖）

眾所周知《春晚》是內地關注度最高的電視節目之一，每年對於表演嘉賓﹑表演節目的審查非常嚴格。即使能獲邀請進行綵排，但未到正式一刻官宣亦有可能遭到淘汰。近日，William就被影到現身央視進行綵排，外界猜測他應該是唱去年爆紅的歌曲《野狼disco》，對此他亦大方承認的確有此打算，並在官媒《人民日報》的直播中講到：「現在好像都沒甚麼保密的呢？我覺得是因為路透挺多的。只是可以說是跟寶石一起就是之前的合作有一首《野狼disco》，然後這一次變成《過年disco》，然後張藝興也會過來，一起我們三個人的部份這樣。」

而William亦表明編曲﹑歌詞﹑舞蹈都是新的，還即場教主持人跳起最新版本的舞蹈：「左邊跟我一起畫個龍，來右邊畫一道彩虹，來左邊跟我一起畫彩虹，這裡右邊畫一條龍，在你胸口上比劃一個大燈籠。（原句：在你胸口上比劃一個郭富城）」新版歌詞與新年有關。

陳偉霆接受《人民日報》的直播。（影片截圖）

陳偉霆同張藝興會表演《過年disco》，但未知會否審批。（ 陳偉霆粉絲後援會﹑張藝興工作室微博圖片）

雖然至今仍未公開宣布William是否成功將在央視舞台同大家見面，不過機會似乎好大，畢竟能在這時間點接受《人民日報》直播訪問，並大方講出春晚內容，絕對是八九不離十。假若William今次成功登春晚，此次將是他第四次登上春晚表演，2017孖鹿晗唱《愛你一萬年》﹑2018孖黃渤﹑張藝興唱《最好的舞台》﹑2019孖成龍﹑鄧倫唱《我奮鬥我幸福》。