【春晚2020】王嘉爾首次參加春晚相當緊張：這個表演我是不能出錯

每一年由中央電視台於年卅晚舉辦的《春晚》（《春節聯歡晚會》）都是大家所關注的重頭戲節目。央視對表演節目﹑表演嘉賓的審查都非常嚴格，即使能獲得邀請進行綵排，但未到正式一刻官宣亦有可能遭到淘汰。而近年在內地發展得有聲有色的王嘉爾（Jackson）就獲得綵排機會，近日更獲央視新聞的邀請大談參加春晚的感受，這個舉動引來大家猜測他會上春晚的機會都是十拿九穩的。

王嘉爾好大機會上春晚。（等一個王嘉爾微博圖片）

Jackson對於能夠上春晚這個大舞台，他的心情非常興奮，更在接受央視新聞的專訪時候，興奮到激動拍自己心口：「不會吧！是真的嗎？那種感覺。但是那種感覺你明白嗎？就是跳進畫面裡面爸媽在電視上看我，從小到大都是大家聚在一起看電視，現在變成大家聚在一起看我就是那種感覺。」可見他的心情是既期待又興奮。

他亦明白春晚這個舞台不比平常的演出，因為這個節目是全國直播，表演絕對要萬無一失。所以他對是次的表演非常謹慎希望將最好一面呈現給大家，同時要令世界各地的朋友都看見中國的最好一面：「一般演出的時候，不會想着不能出錯這件事就順其自然，把自己最好的狀態順其自然地表現出來就好。但這一次可能對我來說就是我絕對不能錯，就是那種感覺你明白嗎？就是我要把自己最好的那一面展示出來，不是你動作不錯，沒有錯就代表好了，這些是基本的。這一瞬間是大家聚在一起，很熱鬧很開心過年的同時也是給全世界的朋友們看到，這是咱們中國的表演咱們最棒的各種項目，我覺得是展現展示咱們國家最好一面。」

王嘉爾首次上春晚大表緊張。（電視調味醬微博圖片）

對好多藝人朋友來說能夠上一次春晚舞台表演，絕對是演藝事業的榮光代表。而Jackson亦非常明白這個道理，更揚言日後可以將這一次輝煌的事績告知後代，令子孫們知道他的厲害：「所以就壓力特別大，我的壓力特別大。但是我覺得這是一個很好的，對我來說是一個很好的機會，非常感恩這個機會。然後也迫不及待地想到80歲的時候跟我的孫子孫女們說，這是你爺爺。」看來Jackson對今次表演既緊張又期待。

而Jackson近日亦現身央視進行第四次聯排，加上上央視接受訪問，種種舉動已經證明他獲得央視認證，對於他極大機會能上春晚表演不少粉絲都非常期待，均在微博留言說道：「太為他驕傲了」﹑「期待的事情實現的感覺真好」等，勢要坐在電視機面前看他。

王嘉爾希望將最好一面呈現給大家看。（ig@jacksonwang852g7）