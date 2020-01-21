疑似朱鎮模短訊微博瘋傳　宋慧喬、玄彬、Rain曾陷三角戀？

近日韓國不少藝人手機被駭客入侵，包括曾出演韓劇《奇皇后》的朱鎮模等，同時亦因他未有理會勒索，多張手機短訊截圖被公開，當中包括與友人分享女性水着及疑似約炮的對話。朱鎮模陷入爭議，他對社會大眾道歉但否認有偷拍不雅照片。近日再有疑似是朱鎮模的對話流出，講及宋慧喬、玄彬和Rain曾捲入三角戀？

昨日（20日）韓國網絡上突然出現一張，疑似是朱鎮模及張東健，於2014年6月的短訊對話，可是截圖迅速被刪除。該對話截圖其中一句提及「彬、雨、喬，三角」，朱鎮模則回覆「啊～～～」，有網友猜測「彬」是玄彬；「雨」是Rain；「喬」是宋慧喬。由於三位都是擁有國際級人氣的演員，Rain更已是兩女之父，因此消息在微博上瘋傳。

疑似從朱鎮模手機流出的對話截圖流出，當中講到宋慧喬、玄彬和Rain曾捲入三角戀。（微博/@八組吃瓜少女）

宋慧喬與Rain《浪漫滿屋》合作場面：

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宋慧喬又被稱「人肉放電機」，每次拍劇都必定會和男主角傳出緋聞。2004年宋慧喬與Rain合作韓劇《浪漫滿屋》時，二人的戀愛說也是傳得沸騰，但最終以否認結束。2008年宋慧喬與玄彬合作《他們生活的世界》時也曾刷出愛火花，當時二人更大方承認戀情。可是翻找韓國傳媒，則暫時未見有報道提及此事，所以對話截圖真偽仍有待驗證。

宋慧喬和玄彬曾於2009年認愛。（《他們生活的世界》劇照）

宋慧喬與玄彬從劇中對手走到真實情侶：