X1粉絲舉行集會不滿偶像被強行散團　要求重組新男團補償

韓國男團X1受《PRODUCE X 101》造馬風波影響，本月初宣布解散，11位成員韓勝宇、曹承衍、金宇碩、金曜漢、李翰潔、車俊昊、孫東杓、姜敏熙、李垠尚、宋亨俊和南道賢回到本身所屬公司重新出發。然而，ONE IT（X1粉絲）強烈批評X1成員所屬公司未有詢問11人的意向，自行決定解散組合，今日（22日）過百名ONE IT在《PRODUCE X 101》製作公司CJ ENM門前舉行集會表達不滿。

X1受《PRODUCE X 101》造馬風波影響，本月初宣布解散。（Twitter/@x1official101）

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今次集會由「X1新組合支持聯盟」籌辦，該組織認為《PRODUCE X 101》造馬風波導致無辜成員遭受指責，以及無視X1成員意願解散組合。一眾粉絲手持「CJ ENM迴避責任STOP」、「以X1新組合履行賠償責任」等標語，要求CJ ENM許代表履行12月尾舉行的記者會上，向在場傳媒提及的X1活動保障承諾，對受害者X1負責，又希望X1成員、所屬公司代表，以及CJ ENM再次會面，商討成立新組合。X1成員所屬公司和CJ ENM目前仍未有回應。

「X1新組合支持聯盟」在 CJ ENM門前舉行集會，現場估計有過百名粉絲參與。（Viu《K1頭條》提供）

「X1新組合支持聯盟」要求CJ ENM許代表履行X1活動保障承諾， 又希望幫助X1成立新組合作補償。（Viu《K1頭條》提供）

X1粉絲示威現場