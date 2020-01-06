X1出道未夠5個月宣布解散　《PRODUCE X 101》造馬累事

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》早前爆出造假，誕生男團X1的去留一直也是問題。可是經過一陣子的空白段後，今年8月才出道的X1，今天（6日）宣布正式解散，消息震驚粉絲圈，出道至今僅5個月。

《PRODUCE X 101》出道名單造假，在韓國由C1變A1，連帶限定男團X1的演藝活動也大受影響，11位成員自出道以來去向不明，一直是粉絲持續關注的話題。去年12月30日，CJ娛樂代表仍在記者會上道歉，表明組合將會重啟活動。可是相隔一星期左右，今天各成員所屬公司聯合宣布和CJ娛樂的協商後，X1決定正式解散。原本X1合約期為5年，由5年突變5個月，粉絲都表示非常驚訝。而CJ娛樂方則表示，已努力協調但始終會尊重各公司的意見。

X1今天宣布組合正式解散。（TWT/@x1official101）

今天下午時間，韓國傳媒《體育東亞》更曾獨家報道有關X1的去向。當中講到經過與CJ娛樂的見面後，成員中有3至4間公司表明拒絕X1繼續活動，而其他公司則表示組合保留11人完整體的話才願意繼續活動。雖然粉絲早就預料到X1的活動未來不太明朗，但都有人抱着希望等待好消息。X1正式解散後，未知也捲入造馬，同樣暫停了活動的限定女團IZ*ONE去向又如何呢？

X1活動期原本為5年，現在5個月就要解散。（TWT/@x1official101）