X1解散只花10分鐘決定？　韓媒揭成員無份開會連最後告別也被阻止

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》爆出造假，連帶通過節目出道的限定男團X1也最終解散收場，活動期由原本的5年，緊急於第5個月結束，粉絲大為不捨。今天（9日）韓國傳媒《Dispatch》獨家報道，講到原來X1解散的決定只在10分鐘內決定，11位成員無份表態，就連對粉絲最後的道別也無法送上。

X1於本月6日宣布解散後，11位成員都分別通過不同渠道向粉絲道歉。今天《Dispatch》一篇報道重整了X1去向會議的流程，當中發現解散的決定只花了10分鐘，甚至11位成員都沒有參與。報道講到當天9間公司就組合去留一事投票，只要有一票反對，X1就解散。投票採用不記名方式進行，結果得出贊成和反對各佔4票，以及一票無效，X1就在短短10分鐘內決定了去向。雖然曾有某代表提出，擔心成員們難以接受，要求推遲一至兩天對外公開結果，但大部份代表認為成員可能被動搖，應該立即公布。

《Dispatch》公開X1去向會議流程，由開始到公布解散，只花了兩個多小時。（Viu《K1頭條》）

X1上傳親筆信道歉：

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整個會議過程中，只有CJ娛樂方及各成員的代表參與。負責X1活動的Swing娛樂趙代表有講過，X1成員表示希望全體一同參與會議，可是卻遭部份公司反對。由於X1近期錄製了一首新歌，於是趙代表向各公司提出作為「最後的禮物」送給粉絲，卻被約3名代表拒絕，就連拍攝最後一段告白影片的提議也被反對。就在解散公開後約半小時，Swing娛樂向11位成員傳達解散的消息，當時兩名成員離開宿舍。

《PRODUCE X 101》造馬累事，11位成員的出道就像一場鬧劇一樣。（FB/@produce101）

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《Dispatch》講到因《PRODUCE X 101》造馬爆出後，X1已經歷了數個月的空白期，而這段時間當中，已有部份公司四出打聽舉辦個人見面會，以及為個人活動而吸納海外投資，未來或有可能有小分隊的計劃等。X1成員無份決定組合去留的消息傳出後，不少粉絲都大感心痛，表示由出道到解散，始終都是大人們在背後的操控，11人的意見似乎沒有被尊重。

X1由5年變5個月，粉絲大叫不捨。（twt/@x1official101）