CJ ENM為《PRODUCE 101》造馬風波鞠躬道歉　IZ*ONE、X1正式復工

韓國Mnet選秀節目《PRODUCE 101》系列被爆造假醜聞，出道組合IZ*ONE和X1被指全員名次造假，而I.O.I和Wanna One的出道名次亦被揭與投票結果有出入。《PRODUCE 101》系列製作公司CJ ENM今日（30日）召開記者會公開致歉，將會作相應措施彌補過失，同時宣布IZ*ONE和X1正式復工。

Mnet選秀節目《PRODUCE 101》系列被爆造假醜聞，原定11月推出新作的IZ*ONE因而全面停工。（Twitter/@KCONThailand）

《PRODUCE 101》之所以被揭名次造假，全因《PRODUCE X 101》票數引起外界質疑。（Twitter/@x1official101）

CJ ENM代表理事許民會（音譯）現身記者會，向練習生、投票的觀眾和粉絲致歉，又表明會對受到排名造假影響的練習生作賠償。許民會亦稱CJ ENM將會放棄IZ*ONE和X1所得的300億韓元的利潤，該筆金額將會撥入用於音樂發展的基金，詳細方案將會容後公布。CJ ENM發布的道歉文章言明，將會成立「觀衆委員會」，使節目製作過程透明化，又會徹查過往節目有否為追求收視而背棄基本倫理。

CJ ENM代表理事許民會現身記者會，向練習生、投票的觀眾和粉絲致歉。（Viu《K1頭條》提供）

另一方面，受造假醜聞影響，IZ*ONE和X1目前全面停工，一度傳出兩個組合將會解散，不過，CJ ENM宣布IZ*ONE和X1不會解散，並將會復工，許民會稱未來會考慮IZ*ONE和X1成員感受，以及支持他們復工粉絲的意見。不過，外界對IZ*ONE和X1復工不太樂觀，相信兩個組合復出時，皆會被造馬風波影響發展。

IZ*ONE和X1雖然將會復工，但受今次醜聞困擾，兩團發展難免受影響。（Twitter/@official_izone, @x1official101）

IZ*ONE同X1有咩人？