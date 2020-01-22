【三生三世枕上書】迪麗熱巴公開改名迪麗熱九　背後原因好窩心

內地人氣女星迪麗熱巴因為三年前出演玄幻劇《三生三世十里桃花》而爆紅，隨即因為外形出眾關係令她人氣急升收獲了不少粉絲。人氣高企的她目前在內地已經是一線紅星，無人不曉迪麗熱巴這個名。但近日迪麗熱巴就好突然在微博公開改名叫自己作「迪麗熱九」，隨即登上熱搜榜廣受討論。

迪麗熱巴改名為迪麗熱九。（迪麗熱巴微博圖片）

現年27歲的迪麗熱巴在微博改名為迪麗熱九，並且將微博圖像更換成一個卡通人物，這個舉動卻令人百思不得其解。經過翻查得知，迪麗熱巴改名的背後有一個暖心原因，事關她主演的新劇《三生三世枕上書》就在22日上映，劇中她飾演女主角青丘白鳳九，所以就將自己的名字改為「迪麗熱九」，間接為劇集宣傳，要大家關注《三生三世枕上書》。

迪麗熱巴原來劇集改名。（《三生三世枕上書》微博圖片）

迪麗熱巴為了劇集宣傳出盡法寶。（迪麗熱巴微博截圖）

除了迪麗熱巴改名之外，該劇不少主演演員都紛紛改名為劇集宣傳。就好像男主角飾演東華帝君的高偉光就改名叫「深情不及帝君的高偉光」，飾演鳳族上神折顏的陳楚河就叫「陳楚河的顏折顏的顏」，飾演魔族長公主姬蘅的劉雨欣就叫「姬蘅姓孟不姓姬」等等，令到不少網友都大讚他們是屬於和諧的劇組，大家為了劇集努力宣傳果然出盡法寶。

另外《三生三世枕上書》在開播之前官方亦首播了一段長達3分多鐘的預告片「三生浮繪」，飾演白鳳九的迪麗熱巴一句「姑姑，到底怎麼樣才算是愛而不得呀？」打開了她同東華帝君需要經歷三世的宿命虐戀。劇集畫面非常唯美，而且特效亦非常逼真，未看已經感受到是認真製作，不少網友都紛紛留言期待收看。

劇中不少演員都改了名。（知名美少女觀眾微博圖片）