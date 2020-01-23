【哈里梅根出走】美加記者戥梅根唔抵　斥英媒最叻賴女人紅顏禍水

英國哈里王子（Prince Henry）已經抵達加拿大，與妻子梅根（Meghan Markle）和囝囝阿奇（Archie）團圓，他與梅根得到伊莉莎白二世女皇的同意，卸下皇室高級成員的身分，卻也被剝奪皇室頭銜，但兩人的「錢途」應不至於太灰暗，據傳迪士尼、Netflix等都在爭搶梅根，前者已經捷足先登。

雖然哈里與梅根退出英皇室自立門戶，看似有不算差的收場，可是梅根飽受英國媒體抨擊，甚至發明出「Megxit」的字眼來形容這件事，認為她在背後鼓動哈里王子，應該為整件風波的負起責任。英國媒體不斷妖魔化梅根，終於激起美國與加拿大傳媒對於此事的另一種看法：難道35歲、做過軍官的哈里王子這麼容易受影響，一點自己的想法與決定都沒有，任由旁人把他當成扯線公仔般操縱？

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CNN的女記者控訴英國媒體對待此事就如小野洋子背負「拆散披頭四」罪名一樣，永遠覺得女人是問題的來源，沒有檢討男人本身是不是也在事情的決定上有自己的該承擔的責任？甚至當一件讓大家不舒服的事情發生，女人總是箭靶，男人都能夠輕易逃脫，像是安祖蓮娜祖莉 （Angelina Jolie）至今都還為介入畢彼特 （Brad Pitt）與珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的婚姻招致罵名，可是出軌這件事一隻手掌拍不響，批評畢彼特的又有誰？梅根需要負責，哈里王子也不應該被輕易放過，但英國媒體一面倒指責梅根。

這背後有更令人憤怒的理由，自從梅根和哈里王子交往開始，她的美國國籍、演員職業、離過婚的往事就被英國媒體帶着嘲諷的方式嚴格檢視，最不堪的是他們對她一部分黑人血統竟然是以幾近種族歧視的角度呈現，試圖把她的黑人區親友描繪成來自低下階層、無知、暴力，有如電影裡幫派份子的情況。

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加拿大的報紙也有女性為梅根仗義執言，認為英國媒體才是逼走哈里王子的罪魁禍首，他們對梅根打一開始就充滿偏見、沒有善意，梅根的所作所為都會被罵被批評。經統計出英媒關於梅根的報導標題絕大多數是負面，遠高過威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Kate Middleton）。凱特是不折不扣的正統英國好人家的千金，被英媒描繪成「皇室好媳婦」；來自美國、有主見有想法的梅根，英媒批之唯恐不及，正常人都受不了這樣一直被攻擊。梅根的不開心哈里當然也看在眼裡，於情於理，他出於保護妻子的想法，願意和她一起遠離公眾眼光，也不難理解。

在英國，多數媒體和八卦刊物，老闆都是白人男性，使得這些報導明顯流露出白人男性的偏見，他們看不順眼的東西就極力妖魔化，而英皇室向來是「票房保證」，女皇和其他成員又絕少對媒體興訟，讓他們更加肆無忌憚，隨便扯「不具名皇室來源」就可以信口開河，不用負責，報導內容也愈來愈沒有底線。

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