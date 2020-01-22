【白色強人】珍姐宣布開拍續集　張曦雯農曆新年帶男友去拜年

無綫《萬千星輝頒獎典禮2019》最佳劇集《白色強人》今晚舉行慶功宴，無綫電視助理總經理（戲劇製作）曾勵珍 (珍姐) 即場宣布將會開拍《白色強人2》。有份主演該劇的張曦雯 (Kelly) 亦會參與續集的演出。Kelly透露今晚的慶功宴是由視帝馬國明負責請的。她說：「我嚟到以為我有份請，點知原來係馬明請，之前套劇收視高慶功都係佢請。佢依家係視帝，梗係應該畀佢請啦。」

珍姐宣布將會開拍《白色強人2》。（陳順禎攝）

問到Kelly今個農曆新年可有假期，她說：「有呀，我初一至初三都放假，不過其實我無乜嘢做，所以我寧願開工。我爸爸媽媽都唔喺香港，又無咩親戚喺香港，唔使去拜年，但係我會去婆婆度陪佢食飯。（會唔會帶埋男朋友去？）會呀，佢上年都有一齊去。」Kelly坦言男友一早見晒家長：「我爸爸媽媽對我嚟講好重要，不過又無話過唔過關，最緊要要相處到，咁佢哋同我男朋友都相處到。」喜歡打機的Kelly閒時仍有打機，只是沒有開live無開live，直言開live是一種壓力。而她男友也喜歡打機，兩人會一起打，並沒有因為打機而吵架，她打機比男友叻。