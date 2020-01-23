古力娜扎似化妝上陣嘴對嘴鍚BB　犯大忌慘遭網友狂鬧

小孩子臉蛋圓圓長得可愛通常都是令人愛不釋手，更想讓人去觸摸﹑親吻他／她添，但其實與小孩子有過度的親密接觸反而是會為對方帶來生命危險的。而近日內地女星古力娜扎就在直播中嘴對嘴親吻自己的小侄女，此舉動就引來廣大網友熱議，直言如此做法會導致小孩子感染疾病的機會相當高。

古力娜扎嘴對嘴親吻自己的小侄女被人狂鬧。（娛評八公微博圖片）

在古力娜扎的直播中她對小侄女愛不釋手又抱又錫，除了錫小侄女的臉頰之外，她還直接嘴對嘴親吻小侄女，整個畫面是非常有愛的。但有細心的網友就發現，古力娜扎當時好像是化妝上陣，而且嘴唇上還塗了紅色唇膏，在如此的情況之下親密接觸小孩子是非常危險的。事關某一些化妝品中帶有含鉛﹑汞等化學物質，容易透過與小孩子稚嫩肌膚接觸令對方感染疾病，後果是非常嚴重的。

古力娜扎似乎做了不好的示範。（娛評八公微博圖片）

除此之外，據指有八、九成的成年人身上是帶有皰疹病毒的，當免疫力降低時就可能會增生，盡管是沒有發病但病毒仍然會透過口水﹑親吻而傳染，更何況是免疫系統低的小朋友。所以古力娜扎嘴對嘴親吻小侄女的舉動就引來許多人狂鬧，直言她怎麼會連這個常識都不知道呢？大家紛紛在微博留言：「别親吻她的嘴」﹑「容易傳細菌和病毒導致小孩生病」等等，要她多加注意。

古力娜扎的確要多加留意啊！（古力娜扎微博圖片）