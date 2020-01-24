《東京愛的故事》29年後翻拍春季上架　原裝太經典令和版難超越？

改編自日本著名女漫畫家柴門文同名漫畫的經典日劇《東京愛的故事》（簡稱《東愛》），1991年1月7日於富士電視台「月9」（周一晚上9時）時段首播，隨即掀起追劇熱潮，收視率長期維持在20%以上，去到大結局更衝上32.3%最高收視紀錄，至今依然是「歷年『月9』收視超過30%集數」的第8位，及後此劇在香港和台灣播出亦大受歡迎，正式開創90年代的日劇黃金歲月，帶挈劇中3位主角：飾演永尾完治的織田裕二、飾演赤名莉香的鈴木保奈美，以及飾演三上健一的江口洋介紅遍亞洲，在當今的日本演藝界依然甚具叫座力（例子包括日版《SUITS》邀請鈴木與織田再合作即成傳媒焦點）。亦因為《東愛》太過深入民心，去到今時今日依然有不少劇迷會因為「丸子」最後選擇跟「莉香」分手，跟「里美」（有森也實飾）結婚而氣憤，也有人會覺得「莉香」那種總是迫得太緊的愛情觀會令人窒息，還有由小田和正主唱的主題曲《突如其來的愛情故事》，30年後仍百聽不厭，所謂經典，就是如此。

既然好劇本如此難尋，近年在日本當地無論劇集口碑與品牌形象都大不如前的富士電視台，索性將這套29年前首播的經典劇目「循環再用」，今天（24/1）突然宣布翻拍《東愛》，「令和版」經已煞科，將於2020年春天在OTT平台「FOD」以及Amazon Prime Video上架，演員名單及部份劇照亦一併公開，新版的永尾完治、赤名莉香、三上健一以及關口里美，分別由22歲的健太郎（原名伊藤健太郎）、25歲的石橋靜河、26歲的清原翔和21歲的E-girls成員石井杏奈飾演，與原版首播時4位演員的年紀相若（當時除鈴木為24歲外，其餘皆為23歲）。

「令和版」《東京愛的故事》裏，永尾完治、赤名莉香、三上健一以及關口里美，分別由（左至右）22歲的健太郎（原名伊藤健太郎）、25歲的石橋靜河、26歲的清原翔和21歲的E-girls成員石井杏奈飾演，與原版首播時4位演員的年紀相若（當時除鈴木為24歲外，其餘皆為23歲）。（fujitv.co.jp/tokyolovestory）

點擊下圖欣賞「令和版」《東京愛的故事》4位演員的造型照：

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為迎接2020年東京奧運，食肆、辦公室等地方將由2020年4月開始全面禁煙，但原版完治和三上都是煙民，「令和版」《東愛》的劇本和畫面處理怎樣呼應這些社會政策改變？（fujitv.co.jp/tokyolovestory）

雖然有原作漫畫家柴門文開口力撐，但日本網民對於富士翻拍《東愛》不怎歡迎，認為是多此一舉。（twitter）

富士電視台指「令和版」《東愛》經已煞科，並於2020年春天在OTT平台「FOD」以及Amazon Prime Video上架。（fujitv.co.jp/tokyolovestory）

30年後，由織田裕二和鈴木保奈美主演的《東京愛的故事》，依然是不少香港劇迷的永恆經典。（網上圖片）

對很多劇迷而言，先別說劇情，單單是鈴木保奈美和江口洋介於91年版本的莉香和三上造型，經已是「令和版」無法超越之處。

91年版本角色太經典 「令和版」造型顯得平庸

既然稱為「令和版」，故事順理成章會改在2020年發生，當年創作《東愛》的柴門文對於這次翻拍計劃非常興奮：「我很期待這套電視劇還沒出世的年輕演員（伊藤健太郎、石橋靜河），會如何演繹完治和莉香！」雖然原作者打晒「開口牌」力撐，網民卻彈多過讚，認為翻拍《東愛》毫無必要，而且起用年輕演員駕馭經典角色能力成疑。的確，珠玉在前，觀眾直接將新舊版拿來比較無可避免，單單看過「令和版」的角色造型，原本留長髮的「三上」變成鬈髮，論外型，新版的清原翔跟原版的江口洋介相距甚遠，如何有魅力吸引萬千少女？有傳當年鄭伊健的髮型靈感其實是來自「三上」，而「莉香」由鈴本保奈美變成石橋靜河，不是不美，但無法令人拍案叫絕，她跟清原翔散發出來的氣質明顯平庸得多，倒是健太郎仍然保留到當年織田裕二飾演完治的憨厚神態。

「令和版」不再由坂元裕二編劇，而是由北川亞矢子負責改編劇本，據報道指，1991年的版本，故事發生在一家東京運動用品廠商裏，新版則跟隨原著回到廣告公司裏去，另外亦有媒體報道指劇中赤名莉香其中一句著名對白：「完治，我們來做吧！」也將會在鏡頭前再次演繹。此外，為迎接2020年東京奧運，食肆、辦公室等地方將由2020年4月開始全面禁煙，但原版完治和三上都是煙民，劇本和畫面處理上怎樣呼應這些社會政策改變？但更重要一點，電視劇在流行文化的功能上，畢竟用作紀錄不同時代實況，一個怎樣的城市，才會孕育出怎樣的角色特徵和魅力，90年代初日本東京仍然經濟繁盛，乃世界焦點，東京人總是散發出一種教人欣羨的魅力與自信，這一點在原版幾位主角身上都感受得到，惟經歷「失落的20年」，日本經濟疲不能興，「令和版」《東愛》能否再次在觀眾面前呈現出這種大都會氣息？同樣值得留意。

點擊下方圖輯重溫1991年版《東愛》的精彩劇照和花絮：