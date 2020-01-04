老套講句，經典之所以成為經典，只因它歷久不衰。 像由「星爺」周星馳與李力持執導、周星馳和鞏俐主演的《唐伯虎點秋香》，1993年上映至今已27年，雖然無綫經已重播過無數次，但每次見到重播，都會忍不住從頭看到尾，而且多場戲份，無論唐伯虎（周星馳飾）在華夫人（鄭佩佩飾）面前以數白欖形式講述悲慘身世、唐伯虎與對穿祥（谷德昭飾）的對聯大戰、唐伯虎與華夫人之間的武鬥和施毒（一日冚包散、含笑半步釘）、抑或石榴姐（苑瓊丹飾）打尿震和祝枝山（陳百祥飾）的子孫根，在唐伯虎筆下畫成老鷹叼着的小蟲，還有戲中「亂入」的《雞翼歌》歌詞，戲迷都能夠倒背如流。

《雞翼歌》一幕，講述打算圖謀造反的寧王（林威飾），刻意差遣使者（朱鐵和飾）專誠去到唐府招攬唐伯虎擔任參謀，唐不願，遂叫母親朱茜（朱咪咪飾）打發使者離開，於是朱茜便訛稱兒子剛患重病未能接見，寧王大概早知道會有此一着，叫使者帶同御醫為唐伯虎診症。使者破門而入，但見唐伯虎如餓鬼般吃雞翼，使者質問朱茜：「你又話佢病咗嘅？！」朱茜情急智生，胡亂的說：「佢真係病得好犀利㗎！」使者不信：「病得咁犀利呀，又會咁好胃口喺度食雞翼嘅？！」朱茜也想不通：「係囉，點解嘅？！」出名計仔多、轉數快的唐寅不用一秒便回答：「好簡單啫，因為......」《雞翼歌》的音樂隨即響起：

唐：「燒雞翼～我鍾意食！」

使：「但係你老母講你就快釘！」

朱：「愈係快釘之所以愈要整多隻，如果而家唔食以後冇機會再食。」

使：「你真係就快釘～～！」

唐：「我真係就快釘～～！」

合唱：「如果而家唔食以後冇機會再食。」

逐格重溫唐伯虎與母親朱茜及寧王使者三人合唱《雞翼歌》的來龍去脈：

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文化人馮睎乾專欄爆料：歌詞出自林夕手筆！

短短七句歌詞，絕對是香港的流行文化界其中一首地位超然的詞作，簡單、貼地、盞鬼，而且啱音，都是這首歌經得起時間考驗的關鍵，不過到底由誰創作歌詞，過去27年從來沒有人知，直至今天（4/1）文化人馮睎乾在《蘋果日報》專欄「十三維度」之中爆料，指《雞翼歌》其實出自林夕手筆：「早於九十年代，林夕已有一首膾炙人口的『佚名』作品，只是大家沒發覺，那就是電影《唐伯虎點秋香》的《雞翼歌》。《唐》片尾名單有『填詞：林夕』一項，他除了填主題曲《求神》外，戲中周星馳、朱咪咪和朱鐵和看似隨口亂唱的《雞翼歌》，也是由他操刀。」

以今時今日馮氏在文化界的地位，相信他落筆之前已經過一輪查證，難怪此文一出，震撼無數讀者和戲迷，震撼在於，因為這首歌用字實在非常簡單，跟「夕爺」的作品風格予人充滿深意、詞藻華麗大相逕庭，但其實功力深厚的填詞人，才有能力駕馭這種簡單至此的歌詞，林振強如此、潘源良亦然，「頭暈去看醫生／醫生在食蕉」（林子祥《愛到發燒》）、「3／0624700／3／0624770」（林子祥《數字人生》）都是經典例子，像煮一碗白粥，看似落米加水煲滾那麼簡單，但要煮得香滑綿軟，最講功夫。

唐伯虎（周星馳飾）演唱《雞翼歌》是電影其中極重要一幕。（《唐伯虎點秋香》影片截圖）

由永盛公司製作的《唐伯虎點秋香》，1993年暑假上畫，票房大收4,000萬港元。（《唐伯虎點秋香》影碟封面）

石榴姐（苑瓊丹飾）打尿震一幕堪稱經典。（《唐伯虎點秋香》電影截圖）

當年鞏俐在《唐伯虎點秋香》的演出頗受爭議，有影評人認為她的表演過於呆板，與影片風格不合。（《唐伯虎點秋香》電影劇照）