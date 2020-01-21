「做咗幕前之後我定咗個目標畀自己，第一個就係喺套戲入面一定要有我個名，跟住係我個名要愈行愈前。」入行剛好10年的周祉君，總算夢想成真，繼ViuTV劇集《理想國‧1.2米的距離》之後，他在周二晚（21/1）播出的ViuTV《黑市‧鬼胎》裏再次擔正做男主角，故事講述他與余采霖慘遭嬰靈纏身，拍攝其中一幕的時候，更要被豬腸箍頸，就算劇組工作人員事前已反覆清洗，腥臭味依然強烈，但周祉君坦言，相比果香，臭豬腸算甚麼？「如果係俾串荔枝纏住就大鑊喇！」他自細已害怕水果，直達恐懼級數，你沒看錯我沒寫錯，是多吃會有益健康的水果，「行過果欄或者生果檔，見到一地都係果皮呀果肉呀果汁呀，踩落去或者聞到嗰陣味，就已經好唔舒服。」我着他再具體一點形容感覺如何，他說有如走進戰場：「通常入超市，一定會經過生果區，我會覺得係屍橫遍野！」因為吃果肉或吸啜果汁，在他眼中好比蠻荒時代茹毛飲血，所以見到士多啤梨蘋果橙，周祉君下意識會大叫士多啤梨蘋果橙，但他沒打算克服這個心魔，「咁幾好呀，都係一個性格嚟啫！」換句話講，至少有讓人記得自己的賣點，勝過只在圈內浮游的無名氏甲乙丙丁，這是做藝人的現實，周祉君有極深的體會。 撰文：游大東 攝影：葉志明 短片：詹郭敏、呂志豪 剪接：呂志豪 場地提供：伵舍 髮型：Larry Ho@AVEDA.IL COLPO 化妝：S Lam

在周祉君的感官世界裏，只有「果臭」從沒「果香」，因為吃水果的過程就似原始人茹毛飲血般，所以無論原個、剝皮抑或切粒難以接受的程度其實一樣，他解釋：「如果係切開嘅水果，就好似上生物堂被解剖嘅動物咁，所以入到去超級市場經過生果區嘅時候，我都會覺得係屍橫遍野！」（葉志明攝）

自細已恐懼水果 聞果香只覺有臭味兼起雞皮

最初因為看ViuTV節目《最熟悉的陌生人》，親耳聽見周祉君（又名小望）說自己患有「水果恐懼症」（Fructophobia），才知道世界上竟然有這種奇怪的焦慮症。節目裏，小望與母親一同前往菲律賓馬尼拉，探望曾經照顧周家多年、現已回鄉退休的第五任家傭Carmen，由阿基諾機場前往目的地奎松省（Quezon）途上，Carmen突然從袋中拿出自己親手種植的香蕉，坐在旁邊的少爺仔知道對方「不懷好意」，雙眼霎時撐得老大；說時遲那時快，Carmen經已開始「出蕉」 ── 只不過是將手上又肥又大的香蕉稍稍移向周祉君，他已經在車廂內大聲說了幾次「唔好呀！」身為電視觀眾，第一個反應當然是：驚水果？係真唔係呀？！驚訝的背後隱藏求知的心，所以這次訪問開端，我以最大的同理心和最多的好奇心，拋出這條問題：到底害怕生果是一種怎樣的感覺。

周祉君說，自從有認知能力開始，他就知道水果是自己的「剋星」，並非因為小時候發生過甚麼不愉快經歷，造成童年陰影，而是每次見到它們都會覺得不好受，是一種緊扣心理的生理反應。「比如經過果欄或者生果檔，見到一地都係果皮呀、果汁呀，無論係踩落去或者聞到嗰陣味，就已經覺得好唔舒服，同埋會驚到起雞皮！」小望形容，果皮跟果肉看在眼裏的還是果皮跟果肉，但意識上他有一種體會，這或多或少解釋到為何他會如此害怕、厭惡。「水果明明係植物嚟嘅，但佢又會有果汁，咁喺我嘅印象入面咪覺得似係血囉，而食生果呢個動作就會變得『好血腥』，好唔知點，我覺得唔OK。」莫怪乎，在他的感官世界裏，只有「果臭」從沒「果香」，因為吃水果的過程就似原始人茹毛飲血般，所以無論原個、剝皮抑或切粒難以接受的程度其實一樣，小望解釋：「如果係切開嘅水果，就好似上生物堂被解剖嘅動物咁，所以入到去超級市場經過生果區嘅時候，我都會覺得係屍橫遍野！」

原來在周祉君心中有個「水果巧驚驚排行榜」：「香蕉第一、芒果第二，真係唔掂！」歌手張紋嘉（Crystal）一樣怕香蕉，小望說：「所以我哋有相認過！」唯獨椰子可以放入口，究竟點解？他續說：「我真係冇諗點解椰子會比較可以接受，雖然我都唔會特登買個椰子嚟咬，甚至椰子入面有嗰啲椰水，我唔會話去泰國餐廳食飯嗌嚟飲，而家呢一刻諗到嘅解釋，就係椰子視覺或者味道上可能似牛奶，令我覺得唔會有『好生果』嘅感覺，我就覺得會好一點，心底裏面過得去囉。」（葉志明攝）

雖然自細已被「水果恐懼症」困擾，但周祉君明言沒打算求醫斷尾，是他一直以來都以另類心態看待這回事。「咁俾人記得我係唔食水果，或者喺片場俾人見到有人拎住個橙追住我我會跑走，呢樣嘢講出嚟又幾特別，都係一個性格嚟啫。」（葉志明攝）

從沒求醫令水果恐懼症斷尾：「呢樣嘢講出嚟又幾特別！」

既然「病情」嚴重至此，何不求醫斷尾？周祉君直言說沒有。「好多人都有提議過我咁樣做，不過我覺得唔知醫生可以點樣幫到我，曾經有同過家庭醫生討論過，佢就話摙住個鼻去食（水果）囉，但其實咁係冇解決過件事㗎。」他說，沒有水果的人生，就改吃大量蔬菜和維他命C丸補充身體所需的營養與纖維，「健康方面都唔會有太大影響，朝早去廁所要做嘅事，我都好正常咁做到，傷唔到人又傷唔到自己，我而家都仲生勾勾。」從沒計劃完全克服這種心理恐懼的更重要原因，是他一直以來都以另類心態看待這回事，「同我接觸過嘅人一定知我驚，咁俾人記得我係唔食水果，或者喺片場俾人見到有人拎住個橙追住我我會跑走，呢樣嘢講出嚟又幾特別。」說穿了，行內競爭者眾，要突圍而出，讓老闆、導演、記者，甚至觀眾都記得你，很多時候始終要靠有趣話題（甚至八卦）引起討論，畢竟未夠紅、未夠人氣，談經歷講演技也是嘥氣，娛樂圈就是如此現實，放諸四海皆準，只是香港藝人面對的處境再殘酷一點。

由2009年從紐西蘭返港加入無綫當助理編導（PA），之後修讀「電培」（香港電影專業培訓計劃），機緣巧合變成動作演員，再簽約太陽娛樂成為全職演員，去到今時今日，周祉君已是古天樂公司「天下一」的合約藝人了，一晃眼已10年，但得罪講句，很多觀眾就算看到他在電視或電影中出現，都無法直接說出他的名字。周祉君承認，論事業發展的速度確實不似預期。「野心上面，一定唔係咁嘅速度，做得幕前，點會有人唔想做主角？點會唔想企喺Spotlight底下？」所以他一直努力以豁達的胸襟去面對自己的星途，深信萬事皆有因，默默耕耘必有回報。「我喺基督教家庭裏長大，父母一直都灌輸我，就係話，每條路都一定有佢嘅方向，每段生命都一定有佢嘅意義，咁如果人人都做得主角，咁就唔需要配角啦，如果人人都係咁諗嘅話，競爭實大㗎，所以去到某個時間，我覺得不如退後一步諗，既然人人都想做主角，唔好喇，我想做配角，俾我做一個有發揮嘅配角，都好過做一個（無戲可演／演得不好）主角呀！」

難忘《大鑊廚聖》與《野蝴蝶》 是演戲也是人生課堂

配角，字義上和功能上是用來襯托主角，但心態上也可以解讀為「能屈能伸」，因為熱愛演戲才立志當演員，既然近年香港電影產量有限，倒不如轉換心境，只要劇本有趣便去演，不論製作規模大小，也是一種「放過自己」的心態，畢竟戲行講歷練，也鬥長命，上位太快，只會換來一埋網民「戲屎」或「孭唔到戲」的投訴，放慢腳步，細味沿路風光，得着更多，所以過去數年，周祉君演過同性戀議員（《東方華爾街》）、演過獨眼龍（《野蝴蝶》）、演過廚師（《大鑊廚聖》）、演過出軌的丈夫（《翠絲》）、演過外賣仔（《犯罪現場》）、演過高級消防隊長（《火速救兵IV ─ 生死時刻》），涉獵不同領域的角色和題材，邊演邊學，不斷提升演技，逐步塑造實力派形象，亦讓故事慰藉心靈，有如短片《大鑊廚聖》裏的廚師阿周，也如《野蝴蝶》的過氣拳擊手梁柏仁，都讓他豁然開朗。

鍾意《大鑊廚聖》，因為故事說出自己當演員的無奈，周祉君謂：「係因為個角色同我好似，每個人都有能力去專心做好一樣嘢，偏偏側邊有其他人只靠花巧就得到人哋注意，跟住你自己就會照樣去做一啲花巧嘅事情，但呢個唔係你嚟㗎嘛！最好嘅，其實就係做番你自己。」至於《野蝴蝶》，又是另一堂課 ── 放開心胸。「呢個故事教識咗我點樣去信人！同埋喺一個低處、喺一個困境入面，你要望清楚身邊有啲咩人，就算你再多嘅自我，都要嘗試畀人家扶你一把，等人哋幫助你，其實係另一個方式去尊重你嘅朋友，因為對方有咁大嘅能力，如果你太自我（不領情），你都冇必要同對方做朋友。」小望坦言，過去卅多年的性格也是如此：無論遇到任何問題，都不想打攪別人，總之自己閂埋門處理就好，包括去年遇到人生重大低潮 ── 與拍拖三年的廖子妤分手後，大概有7、8個月時間，他情願把悲傷留給自己，不想大肆張揚，冀「自閉」療傷，直至為《黑市》宣傳，他才決心「出關」。

由2009年從紐西蘭返港加入無綫當助理編導（PA），之後修讀「電培」（香港電影專業培訓計劃），機緣巧合變成動作演員，再簽約太陽娛樂成為全職演員，去到今時今日，周祉君已是古天樂公司「天下一」的合約藝人了，一晃眼已10年，但得罪講句，很多觀眾就算看到他在電視或電影中出現，都無法直接說出他的名字。周祉君承認，論事業發展的速度確實不似預期，他慨嘆：「我覺得係一命二運三風水，我遇過好多好嘅角色，但呢啲短片或者學生作品，唔係咁容易接俾人睇到。」（葉志明攝）

他在ViuTV《黑市 ─ 鬼胎》裏再次擔正做男主角，故事講述他與余采霖慘遭嬰靈纏身，拍攝其中一幕的時候，更要被豬腸箍頸，就算劇組工作人員事前已反覆清洗，腥臭味依然強烈，但周祉君坦言，相比果香，臭豬腸算甚麼？「如果係俾串荔枝纏住就大鑊喇！」（《黑市》劇照）

周祉君說，他一直以來都想參演像《黑市 ─ 鬼胎》這類神神怪怪的作品，「我一直都好想知，到底拍呢啲劇會點？但拍攝經歷同我幻想嘅，又確實有很大落差。唔知係咪因為我個人太衰，總係覺得拍攝嗰陣會驚慌，但（現實是）大家好似去咗『歡樂天地』咁，會唔停咁笑！」（《黑市》劇照）

與廖子妤三年情斷 閉關大半年療傷

「我係有刻意摺埋嘅！唔係話冇刻意去求救，身邊有知道成件事係點樣嘅朋友，我咪會一直話畀佢聽，最新狀況係點樣，但有一啲朋友，比如好似同你（記者）嘅聯絡都係少咗，我唔係唔想畀你知我發生咩事，係嗰陣時我自己都未處理到，如果我真係Voice out咗，講呢啲情感出嚟我會點樣（情緒反應）。」

即是說，你不想別人幫忙？性格慢熱又內斂的他如此說：「我就係夾咗喺呢度中間，我想人哋幫我，但係人哋幫完我之後，我發覺得好似要Meet up到人哋幫我嘅Standard，我就覺得有壓力，但我又知道呢種壓力唔能夠令我成長，可能一來我太耐冇經歷過呢種（失戀）感覺，二來係呢次（分手）係令我有一種自我否定嘅感覺，因為我自己一直都以為喺呢方面（愛情關係）都建立得唔錯，或者我個人都其實OK呀，大家一齊咁耐時間，到最後要分手，我就會問：點解會咁呢？At the end of the day（到頭來）其實冇任何原因（解釋）好得過就係唔夠鍾意囉。」

事過境遷，沒有人可以阻止自己向前衝，迎接新生活，所以周祉君希望2020年有一個全新的自己，他以美劇《老友記》（Friends）經典角色Phoebe Buffay（Lisa Kudrow）的一句對白為訪問作結：「『如果你不想下一年跟我一起過，你今年不要跟我一起完！』（You don't wanna start the new year with me if you cna't finish it.） 我嘅意思係，將所有事情留喺舊年，今年嘅事情就由今年開始。」

《黑市 ─ 鬼胎》裏，周祉君飾演余采霖的同居男友。「佢就一直想進入下一步，就係希望結婚，我就唔太想，因為覺得咁樣相處，一直都相安無事，唔結婚都冇沒問題，直到佢身邊發生咗很多怪事，怪到將我牽連入內，令到我想繼續照顧她，最後就示意，不如我哋試穿婚紗，睇下會唔會結婚，之後就再發生了一啲事情，佢有咗BB，但我發現有個嬰靈走出來騷擾我，我百思不得其解，先發現，原來佢喺認識我之前曾經墮胎。」（《黑市》劇照）

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