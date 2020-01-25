【武漢肺炎】Angelababy黃曉明粉碎離婚傳言　聯名捐20萬贈醫護

武漢肺炎疫症持續升溫，急促擴散至多過國家及地區，其中疫情最為嚴重的武漢早前雖然宣布「封城」，不過卻盛傳醫療物資及設備嚴重短缺，多間醫院亦相繼呼籲外界捐贈護目鏡、口罩、防護衣服等醫療防護物資。近年多次傳出離婚消息的Angelababy和黃曉明，則以共同名義捐出20萬人民幣（約23萬港元）購買口罩，贈給武漢前線醫護人員。

近年多次傳出離婚消息的Angelababy和黃曉明，以共同名義捐出20萬人民幣購買口罩，贈給武漢前線醫護人員。 (微博：@angelababy)

Angelababy和黃曉明本來的捐贈其實相當低調，不過該個基金會都有在微博公開感謝兩人：「著名演員黃曉明和楊穎Angelababy夫婦向本會捐款20萬元，用於採購口罩並捐給武漢市醫護人員和戰鬥在各個防疫最一線的英雄們。」黃曉明更表示每位醫療人員都是他們心中的英雄。除了Angelababy和黃曉明之外，不少內地藝人都有紛紛出錢援助，導演兼演員吳京及謝楠夫婦亦有捐出20萬元人民幣用於購買口罩。

該個基金會在微博公開感謝黃曉明和Angelababy。（微博：@中華思源工程扶貧基金會）

另外，台灣女歌手楊丞琳下月在內地舉行的兩場巡迴演唱會亦宣布延期。她的工作室於昨日（24日）發聲明指，因受近期「新型冠狀病毒肺炎疫情」影響，為配合防控工作，原訂於下月7日在深圳，以及下月29日在上海舉辦的《青春住了誰》巡迴演唱會都將延期舉行，而時間則會再擇日公布。楊丞琳亦有在微博發文向粉絲道歉，並表示粉絲的平安健康是她最重視的事情。

楊丞琳下月在內地舉行的兩場巡迴演唱會亦宣布延期。（微博：@楊丞琳）