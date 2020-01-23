【武漢肺炎】眾星戴口罩嚴陣以待　唐詩詠教正確戴口罩方法

武漢肺炎疫情除了在內地多個城市持續惡化外，亦急速擴散至鄰近多個地區及國家，香港昨日亦宣告失守，錄得兩宗確診個案。市民現時人人自危，為人為己都應先做好預防措施，戴口罩自保，但可惜現時仍然有不少市民沒有太大危機意識，街上只有少數人戴口罩，參考一下以下多位圈中模範生，去到邊到「必有一罩」！

身處深圳機場的S.H.E成員Ella嚴陣以待。（Instagram：@him_ella0618）

台灣女星兼S.H.E成員Ella因要到內地工作而經常台灣、內地兩邊飛，近日她由深圳機場飛回台灣時則嚴陣以待，戴了相等於N95的高防護防霧霾PM2.5防護口罩，能阻隔由空氣傳播的病毒及細菌，因此比一般外科口罩的防護力更高，價格亦相對較高。

Ella的防霧霾口罩比一般外科口罩的防護力更高。（Instagram：@him_ella0618）

在《白色強人》飾演醫生的唐詩詠，亦有在Instagram出post提醒大家要記得戴口罩出街，並教導大家該如何正確佩戴口罩：「最理想的口罩是外科口罩，外科口罩有3層，具有可防水、防飛沫的功能，巿面上一般口罩是前後兩款顏色，緊記有顏色的一面要向外；口罩需要覆蓋口、鼻及下巴；戴及除口罩前後均需要洗手，即係要3次潔手；觸摸整個口罩也是不對的，因為口罩表面會有好多細菌病毒，這是最污糟的地方，正確是只觸摸口罩的橡筋或繩子、口罩如沾濕了便要更換。」

唐詩詠在《白色強人》飾演醫生而學會了不少醫療知識，出post教導大家該如何正確佩戴口罩。（Instagram：@natalietong）

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