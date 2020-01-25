謝和弦正宮除夕緊急送醫　初一急發「不自殺聲明」背後原因好心酸

謝和弦與扣嫂Keanna鬧出感情問題，在謝和弦公開認愛新女友莉婭後，雙方頻頻互告，除夕凌晨傳出Keanna因為突然大失血休克，緊急送醫，還好沒有大礙，不少網友擔心是Keanna一時壓力太大，導致可能想不開，對此，Keanna在25日初一凌晨發出「不自殺聲明」，強調絕對不是自殺，也絕對不會自殺。

Keanna因為與謝和弦的感情狀況，導致壓力過大，原本懷孕卻已經流產，身體狀況更是虛弱且需要調養，除夕凌晨傳出她因為在家中大失血休克，還好室友緊急發現送醫，經醫生診斷後，表示是因為壓力太大且突然大出血而休克，還好並無大礙。

+ 14 + 13 + 12

網友紛紛為Keanna加油打氣，也希望她不要想不開，對此，Keanna在初一凌晨也在IG限時動態寫下，「我絕對不是自殺」，表示「是恐慌發作，同時突然不停的大出血，造成失血性休克」。

強調還好朋友即時發現，「人救回來了，已出院返家，抱歉也謝謝大家的關心，我沒事了」，最後還強調「施子座是不會這麼容易倒下的」，聲明一發讓網友一看超心疼，認為Keanna真的壓力太大，希望她好好休息。

Keanna在大出血休克後，發出不自殺聲明。圖／摘自IG

延伸閱讀：

方志友爆哭凹買迪士尼米老鼠周邊 老公傻眼放行

新婚後首度同框放閃！曾之喬除夕拉辰亦儒上市場

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】