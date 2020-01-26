【武漢肺炎】韓國KF94口罩高防疫力又美觀　呼吸舒服唔會成日想除

武漢肺炎疫症持續惡化，至今（25日）香港共錄得5宗確診個案，市民紛紛到藥房搶購口罩保命，口罩嚴重供不應求，更有不良商人趁機炒賣口罩。特首林鄭月娥今日在記者會中表示，面對口罩急增情況，會積極在內地及其他地區尋找貨源增加口罩供應。不過與其坐以待斃，倒不如上外國網站購買口罩，早買早享受。香港人氣YouTuber Ricky近日拍片介紹幾款韓國口罩，以下這一款防疫型KF94口罩更被他激讚！

Ricky強推大家購買的是一款名叫KF94的防沙防塵口罩，能有效阻隔外科口罩未能阻隔到的空氣粉塵微粒PM2.5，功效僅次於N95。（YouTube：@RickyKAZAF）

韓國於2015年曾爆發MERS（中東呼吸症候群），因此韓國大眾對口罩的要求亦大大提升，市場多番改良口罩並推出更多樣式及標準的口罩以供選擇。Ricky強推大家購買的是一款名叫KF94的防沙防塵口罩，能有效阻隔外科口罩未能阻隔到的空氣粉塵微粒PM2.5，功效僅次於N95。

Ricky使用的這款KF94口罩是韓國男團BTS推出的BT21聯名產品。（網上圖片）

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KF94口罩大多都是獨立包裝。（網上圖片）

「KF」（Korean Filter）是韓國健保局所指定的口罩等級，市面上分別有「KF80」﹑「KF94」以及「KF99」共3種類型。KF80能阻隔80%大小為0.6微米的微粒，但只能防沙塵及空氣污染微粒，不能夠阻擋感染源；KF94則有效阻隔約94%或以上﹑約0.4微米或以下的微細粒子及感染源；至於最強勁的則是KF99，能有效阻擋約99%或以上﹑約0.4微米或以下的微細粒子感染源。韓國官方建議，KF80雖然能抵擋空氣中的有害物質，但未能足夠阻擋傳染病菌。如希望免受傳染性病毒感染，應選擇KF94或KF99口罩。不過因為KF99價錢相當昂貴，因此韓國民眾最常使用KF94口罩。

外科口罩只能阻隔40%的空氣粉塵微粒，KF80能阻隔80%大小為0.6微米的微粒，KF94則有效阻隔約94%或以上﹑約0.4微米或以下的微細粒子及感染源。

KF80、KF94及KF99口罩內面的設計是這樣的。（YouTube：@RickyKAZAF）

Ricky亦有在片中分享佩戴完KF94口罩的感受：「佢個質地好硬身，會侷促少少，但係個貼面度係幾高嘅！」他表示這款口罩透氣度亦不錯，比外科口罩優勝：「戴口罩你可能成日都好想除，因為你可能會覺得好唔舒服，但係呢一款有預留空間畀你呼吸同講嘢，所以唔會講嘢好唔舒服嘅感覺！」