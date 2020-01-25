【武漢肺炎】TWICE子瑜返台灣過新年　IG向醫護人員道謝被讚窩心

每年新年TWICE子瑜都會回台灣高雄與家人過節，今年她亦不例外。子瑜早前與家人飛到荷蘭和比利時等地旅行後，她與一行人原來已回到台灣。今天（25日）子瑜亦有在IG上傳照片祝粉絲新年快樂，因近日的武漢肺炎疫情，她更貼心地用中文感謝一班醫護人員。

今天子瑜在IG上傳一張風景照，並用中韓兩語對粉絲說新年快樂。她講到「今年也很感激很開心新年能和家人們一起過節，希望大家都能平安、健康、快樂開心過年！」，可見子瑜非常享受與家人一同渡過的時間。其中子瑜更特別寫上「醫護人員你們辛苦了。」，未知是否因最近武漢肺炎疫情嚴重，所以子瑜特意向醫護人員們送上慰問。

子瑜在IG向醫護人員致謝，被大讚相當暖心。（IG/@twicetagram）

TWICE子瑜果然是人美心更美：

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除了子瑜回家過年外，TWICE其他成員也非常享受假期當中。Momo和娜璉似乎分別到了國外旅行，大方的Momo更在IG大曬性感照，向粉絲派福利。Mina和多賢則似乎在留在家中，與家人及愛犬渡過了非常幸福的時間。TWICE將於下月11日繼續世界巡迴演唱會「TWICE WORLD TOUR 2019 : TWICELIGHTS」，暫停活動超過半年的Mina也即將重新歸隊。

Momo分享旅行照，小露性感相當吸睛。（IG/@twicetagram）

按圖睇TWICE成員如何渡過新年：