【武漢肺炎】王嘉爾Jackson戴3M口罩搭飛機　李汶翰「豬嘴」防疫

武漢肺炎疫情嚴重，戴口罩、勤洗手成為了民眾最基本的自保方法。日前在內地首次出席央視春晚的GOT7王嘉爾Jackson，昨天（25日）出發到美國紐約工作，他特意在IG上傳在機艙內戴口罩的限時動態，又在微博發文向在前線奮鬥的醫護人員致敬。

今年新年回到內地過新年的Jackson，昨天用中、英及韓文更新IG和微博，分享今年終於能在家過年的喜悅。他講到：「新的一年，首先希望所有的人們都可以健康，相信我們可以戰勝一切困難，向奮鬥在前線的英雄們致敬…」由於武漢肺炎疫情逐漸擴大，Jackson也不例外地非常關心，因此他特別講到「時時刻刻要提醒自己，健康沒了，甚麼都沒了」，提醒粉絲要注意衛生及健康。出發到美國工作的他也在機艙內戴上口罩，保護自己之餘亦非常有公德心。

王嘉爾Jackson經常出入內地，當然要戴返口罩保障自己。（IG/@jacksonwang852g7）

王嘉爾Jackson亦有向前線醫護人員致敬。（IG/@jacksonwang852g7）

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除了Jackson外，去年從內地選秀節目《青春有你》中以第一名獲勝，並以限定男團UNINE活動中的李汶翰，最近也因戴上俗稱「豬嘴」的防毒面罩現身機場而成為話題。由於李汶翰曾於2014年，以中韓男團UNIQ出道，因此照片現時也在韓國瘋傳。見到李汶翰的高度防護，不少韓國網民及粉絲都感到震驚，並表示擔心不時有海外行程的韓星，希望各經紀公司考慮減少及取消高危地區的行程。

UNINE李汶翰戴「豬嘴」現身機場，可見疫情的嚴重性。（微博/@名人街拍）