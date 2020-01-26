【武漢肺炎】內地賀歲片全撤　年初一票房較去年急挫剩番0.1%

因武漢肺炎疫症持續惡化，日前內地各大片商宣佈撤出賀歲檔，受影響影片包括陳可辛執導的《奪冠》（原名：中國女排）；林超賢執導、彭于晏主演的《緊急救援》；成龍主演的《急先鋒》；以及《唐人街探案3》、《囧媽》、《姜冬牙》及動畫《熊出波．狂野大陸》。 賀歲檔一向是票房保證，新正頭收入億億聲人仔計，如今這個鼠年的大年初一，票房又剩返幾多？

《奪冠》原被睇好在賀歲檔大有斬獲。（電影劇照）

據統計數字，昨日（25日）大年初一，內地總票房只有181萬元人民幣，與去年同日創下的14.58億人仔紀錄，剩下約0.1%的收入，可謂天淵之別。而截至今日（26/1）早上9時，半夜場至早場亦只有45萬元票房。受疫情影響，廣東、上海及武漢等地區的影院已停業，其他戲院亦只上映早前開畫的《葉問4》、《寵受》及《誤殺》舊片，錄得這票房數字亦無可口非。

《囧媽》大方地免費在網絡平台播放任人睇，引起不少爭議。（電影劇照）

而大年三十的票房亦相當慘淡，全日只收329萬人民幣，對於去年的4175萬，下跌達九成。而徐崢自導自演的《囧媽》被迫撤檔後，宣布在各大網絡平台免費播出，得罪全國電影業者，但就換來網民激讚，電影在「西瓜視頻」平台收到高達12萬個評論，人氣十分強勁。