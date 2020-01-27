【高比拜仁逝世】視Kobe為精神導師　炎亞綸心碎po親吻照訣別偶像

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）於美國時間26日搭搭私人直升機前往洛杉磯時墜機身亡，終年41歲，突如其來的噩耗震驚全球，球迷傷心欲絕。能夠親身與偶像見面是不少粉絲一生所恨的願望，而能夠與對方一起拍照、甚至乎一起打球，可謂是幾生修到來的幸運，台灣男歌手炎亞綸正正就是高比拜仁的幸運球迷之一。今日（27日）他悲痛發文感謝偶像令他學會努力和不放棄：「你走了可是你的精神會永遠留下。」

炎亞綸是高比拜仁的狂熱球迷。（Facebook：炎亞綸Aaron Yan）

炎亞綸自中學時代已視高比拜仁為偶像，除了因他令自己愛上打籃球之外，亦愛上收集籃球周邊產品，由湖人球衣、特別顏色的高比拜仁球鞋到高比拜仁的親筆簽名籃球都是囊中物，從此成為一名狂熱粉絲。炎亞綸曾經在一段訪問講過，高比拜仁是影響一生對自己熱愛事情堅持的精神導師，而當時高比拜仁更在微博回覆炎亞綸，感謝他的愛戴：「謝謝你，希望在球場上、生活上都能一直保持熱情。」炎亞綸當時興奮無比，直言：「此生真的接近圓滿了！」

高比拜仁於5年前在微博答謝炎亞綸對他的愛。（Facebook：炎亞綸Aaron Yan）

得知高比拜仁離世的消息後，炎亞綸在Facebook一連發多條動態以及與高比拜仁的合照，難以相信偶像的離開已成事實：「凌晨，哭的滿臉淚滿臉鼻涕⋯⋯⋯⋯我不知道能說什麼。只能說謝謝你⋯謝謝你教會我不放棄，教會我努力。你走了可是你的精神會永遠留下。對不起你得那麼痛的離開⋯⋯⋯老天啊⋯為什麼⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯」

炎亞綸難以相信偶像的離開已成事實。（Facebook：炎亞綸Aaron Yan）

他之後亦在微博發文，向高比拜仁承諾會延續他的精神：「2020不是好的開始，我的人生導師。多麼希望是假的，但世事就是如此無常，我會帶著你的精神繼續繼續往前，謝謝你，謝謝你！我愛你！」

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另外，小鬼（黃鴻升）及黑人（陳建州）亦有上載於高比拜仁的合照，悼念這位在永遠的傳奇球星。