【格林美】BTS成史上首隊K-pop表演嘉賓　盼與Ariana Grande合作

音樂界年度盛事《第62屆格林美獎》於香港時間今日（27日）早上9時隆重舉行，年僅18歲的美國人氣新星Billie Eilish橫掃5個大獎，包括年度專輯、年度歌曲、最佳新人、年度製作等大獎，成為大贏家。近年深受全球歌迷歡迎的韓國男團BTS防彈少年團則以表演嘉賓身份登場，是史上首隊登上格林美舞台表演的韓國歌手。

《第62屆格林美獎》香港時間今日（27日）早上9時隆重舉行，BTS防彈少年團成為首隊登上格林美舞台的韓國歌手。（Getty Images）

BTS在格林美舞台上，與Lil Nas X、Billy Ray Cyrus、Mason Ramsey、Diplo、Young Thug & Nas呈獻《Old Town Road & Rodeo》，現場氣氛相當熾熱。BTS在紅地氈上接受訪問，坦言最想和Ariana Grande合作，不知道曾與Halsey、Steve Aoki、Lil Nas X等人合作的BTS防彈少年團在新一年能否如願以償？

BTS在格林美舞台上，與Lil Nas X、Billy Ray Cyrus、Mason Ramsey、Diplo、Young Thug & Nas呈獻《Old Town Road & Rodeo》。（Getty Images）

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